غاري لينكر: ألمانيا تعيش على أمجاد الماضي في كأس العالم



انتقد النجم الإنجليزي غاري لينكر، هداف كأس العالم 1986، مستوى منتخب ألمانيا في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، وقال إنه لم يعد يملك القوة التي كان يتمتع بها سابقاً، ذاكراً أنه يعيش حالياً على أمجاد الماضي وذكرياته الجميلة السابقة، مرشحاً منتخب فرنسا لتجاوزه في حال التقى المنتخبان في دور الستة عشر من كأس العالم 2026.



ويلتقي منتخب ألمانيا نظيره باراغواي بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع السويد في دور الـ 32 من البطولة، على أن يلتقي الفائزان في المباراتين بدور الـ 16، ما يرجح مواجهة مرتقبة بين العملاقين الفرنسي وألمانيا في مشوار البطولة.



وقال لينكر: أعتقد، وقد أكون مخطئاً، أن المنتخب الألماني الذي يشارك حالياً في المونديال يعتبر من أضعف المنتخبات الألمانية التي شاهدتها، لذلك أرى أن مسار فرنسا المقبل جيد ويمكنها التأهل إلى ربع النهائي من دون أي مشكلة؛ لأن منتخبها قادر على الفوز ويمتلك الأفضلية بشكل واضح، سواء في دور الـ 32 أو المرحلة المقبلة.



وأضاف في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية: ألمانيا تعيش على أمجاد الماضي، كان لديها تاريخ جيد في بطولات كأس العالم، فازت باللقب 4 مرات وهذا إنجاز عظيم، لكن المنتخب فشل في تجاوز دور المجموعات في النسختين الأخيرتين من كأس العالم، هذا دليل على التراجع، ما يجعلني أتوقع أن يعاني في البطولة.



وفي المقابل، أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية كثيراً بمنتخب فرنسا، مؤكداً أنه لا يعده مجرد أحد المرشحين للفوز باللقب، ولكنه المرشح الأول للتتويج بالبطولة، كما أثنى على جودة التشكيلة الفرنسية وما تمتلكه من خبرة وعمق في جميع المراكز، معتبراً أنها تملك كل المقومات اللازمة للذهاب بعيداً في بطولة كأس العالم والتتويج باللقب.