ميسي كالعادة في الصدارة.. تعرف إلى قائمة الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال



يتصدر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم، برصيد 29 مباراة خاضها خلال 6 نسخ متتالية من البطولة، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز أساطير المونديال عبر التاريخ، محققاً الصدارة كالعادة.



وتضم قائمة اللاعبين الذين خاضوا 20 مباراة أو أكثر في كأس العالم 10 لاعبين فقط من أبرز نجوم اللعبة، والذين نجحوا في ترك بصمة استثنائية على أكبر بطولة كروية للمنتخبات من خلال الحضور المستمر والمؤثر والأداء الجيد.



ويحتل الألماني لوثار ماتيوس المركز الثاني برصيد 25 مباراة، خاضها في خمس نسخ من كأس العالم، وهو الرصيد ذاته الذي وصل إليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مشاركته في مباراة كولمبيا الأخيرة خلال 6 نسخ، ليصبح إلى جانب ميسي الوحيدين اللذين شاركا في ست نسخ من البطولة.



ويأتي الألماني ميروسلاف كلوزه في المركز الرابع برصيد 24 مباراة، خاضها خلال أربع نسخ، يليه المدافع الإيطالي باولو مالديني بعدد 23 مباراة في أربع نسخ.



ويتقاسم المركز السادس ثلاثة من أساطير كرة القدم، بقيادة الأرجنتيني دييغو مارادونا، والألماني أوفي زيلر، والبولندي فلاديسواف جمودة، بمشاركة كل منهم في 21 مباراة، وخاض كل لاعب منهم أربع نسخ من كأس العالم.



ويكمل القائمة البرازيلي كافو والألماني فيليب لام، برصيد 20 مباراة لكل منهما، حيث شارك كافو في أربع نسخ، بينما خاض لام ثلاث نسخ فقط، ويمتلك الثنائي الشهير ميسي وكريستيانو فرصة التقدم وزيادة عدد المباريات من خلال النسخة الحالية، حسب قدرة المنتخبين الأرجنتيني والبرتغالي على مواصلة المشوار في البطولة.