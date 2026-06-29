باب غاي يعتلي عرش صواريخ المونديال





أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة رسمية وموثقة تبرز أسرع خمسة أهداف سُجلت من حيث سرعة تسديد الكرة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026 الجارية حالياً، وذلك بالاعتماد على البيانات التقنية المتقدمة المأخوذة من الكرة الرسمية للبطولة المزودة بتقنية "تريندا"، واعتلى صدارة هذه القائمة النوعية اللاعب السنغالي باب غاي بتسديدة صاروخية بلغت سرعتها 131.94 كيلومتراً في الساعة، والتي سكنت شباك المنتخب العراقي خلال مواجهة الفريقين في المجموعة التاسعة.

وجاء في المرتبة الثانية اللاعب السويسري جويل مانزامبي بقذيفة بلغت سرعتها 128.73 كيلومتراً في الساعة أحرزها في شباك كندا، يليه في المركز الثالث اللاعب تيبو آسغارد بتسديدة بلغت سرعتها 125.95 كيلومتراً في الساعة خلال مباراة فرنسا والنرويج.

وفي سياق متصل، حسم النجم الكرواتي بيتر سوتشيتش المركز الرابع في القائمة بعدما أطلق تسديدة فائقة السرعة بلغت 125.78 كيلومتراً في الساعة في شباك منتخب غانا، بينما اختتم اللاعب الفرانكو-مغربي ويلسون إيزيدور قائمة الخمسة الأوائل بتسجيله هدفاً لمنتخب بلاده في شباك هايتي بلغت سرعة تسديدته 125.53 كيلومتراً في الساعة.

وتأتي هذه الأرقام القياسية لتسلط الضوء على الطفرة التكنولوجية التي تشهدها النسخة الحالية من المونديال، حيث تتيح التقنيات المدمجة في الكرات الرسمية قياساً فورياً ودقيقاً لسرعة وقوة التسديدات، مما يمنح الجماهير والمحللين أبعاداً إحصائية جديدة تزيد من متعة متابعة الإثارة الكروية فوق العشب الأخضر.