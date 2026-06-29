أنشيلوتي: لا يوجد مرشح واضح للفوز بمونديال 2026

رأى المدرب الإيطالي للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، الأحد، أنه «لم يبرز أي مرشح واضح حتى الآن» لإحراز لقب مونديال 2026 لكرة القدم، عشية مواجهة نظيره الياباني «العنيد للغاية والمنظم جداً» في دور الـ32.

وكان المنتخبان الوحيدان اللذان حققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في دور المجموعات، بين أبرز المرشحين للقب، هما الأرجنتين وفرنسا، طرفا نهائي النسخة الماضية.

وقال أنشيلوتي، الذي تولى قيادة «السيليساو» في مايو 2025: «من الممكن أن تكون بعض المنتخبات قد قدمت أداءً أفضل من غيرها خلال هذه المرحلة الأولى، لكنني لا أعتقد أن مرشحاً واضحاً قد برز حتى الآن. برأيي، ستكون البطولة شديدة التنافس والتوازن».

واعتبر المدرب المخضرم أن المنتخب الياباني، الذي وصفه بأنه «صعب للغاية، ومنظم جداً، ويتمتع بجودة عالية»، هو «واحد من أفضل المنتخبات في العالم... نحن نحضر لهذه المباراة وكأنها نهائي، لأنها بمثابة نهائي».

وأضاف مدرب ريال مدريد الإسباني السابق أن البرازيل ستحتاج إلى «الكثير من الأمور: صلابة ذهنية، وقلب كبير، وصفاء ذهني. أعتقد أن الفريق جاهز، ومتحفز، وواثق».

وأشار قائد المنتخب ماركينيوس، بدوره، إلى أن «كرة القدم شهدت تقارباً كبيراً في المستويات» خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً: «في النسخ الأخيرة من كأس العالم، رأينا العديد من المنتخبات الكبيرة تسقط أمام فرق لم تكن تُعد من الصف الأول».

وتابع مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي قائلاً إن اليابان، على سبيل المثال، «أثبتت أنها قادرة فعلاً على اللعب في فئة الكبار، إذا جاز التعبير».

وأشار ماركينيوس إلى أن المنتخب البرازيلي «مر بفترة مضطربة بعض الشيء في السنوات الأخيرة، داخل الملعب وخارجه»، لكنه أعرب عن ثقته بأن الفريق «نجح في استعادة ثقته كلاعبين، وكذلك ثقة جماهيره».

وختم المدافع، البالغ من العمر 32 عاماً، بالقول: «أجرينا العديد من التعديلات، وأعتقد أننا تطورنا أيضاً كفريق خلال المباريات الأخيرة».