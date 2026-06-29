تحليل| من الدفاع المتأخر إلى الضربة القاتلة.. كندا تُسقط جنوب أفريقيا بفلسفة «اللحظة الواحدة»

لم تكن المباراة التي منحت كندا بطاقة العبور التاريخية إلى الدور الـ16 لكأس العالم 2026 مجرد انتصار بهدف دون رد على جنوب أفريقيا، بل كانت تجسيداً مثالياً لإحدى أهم قواعد كرة القدم الحديثة: السيطرة الحقيقية ليست في الاحتفاظ بالكرة، بل في التحكم بإيقاع المباراة ولحظاتها الحاسمة.

فعلى مدار أكثر من تسعين دقيقة، قدم المنتخب الكندي نموذجاً تكتيكياً ناضجاً يقوم على الانضباط الدفاعي، وإدارة المساحات، والرهان على التحولات والضربات المتأخرة، قبل أن يترجم قائده ستيفن أوستاكيو كل ذلك إلى هدف تاريخي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، منح منتخب «أوراق القيقب» أول تأهل إلى الدور الـ16 في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

دخل منتخب جنوب أفريقيا المواجهة بشخصية هجومية واضحة، مع اعتماد كبير على التحرك بين الخطوط عبر ريبوليهلي موفوكينغ وثابيلو ماسيكو، بينما حاول تيبوهو موكوينا فرض إيقاع اللعب من العمق عبر التسديدات البعيدة والتمريرات العمودية. وبالفعل، كانت أولى الإشارات الهجومية من الجانب الجنوب أفريقي عندما أجبر موكوينا الحارس ماكسيم كريبو على التدخل مبكراً في الدقيقة السادسة.

لكن المنتخب الكندي، بقيادة منظومة وسط الملعب التي قادها أوستاكيو وناثان ساليبا، اختار منذ البداية عدم الانجرار إلى مباراة مفتوحة، معتمداً على كتلة دفاعية متوسطة، والانتقال السريع نحو الأطراف عبر تاجون بوكانان وليام ميلار، في محاولة لاستغلال المساحات خلف الظهيرين الجنوب أفريقيين.

وكشفت دقائق الشوط الأول عن معركة تكتيكية بامتياز. فقد نجحت جنوب أفريقيا في فرض أفضلية نسبية على مستوى الاستحواذ والانتشار العرضي، لكنها اصطدمت بتنظيم دفاعي كندي محكم، بينما شكلت الكرات الثابتة السلاح الأكثر خطورة للفريق القادم من أميركا الشمالية، إذ اقترب جوناثان ديفيد وتاني أولوواسيي وديريك كورنيليوس من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة.

وبرز الحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز كأحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما تصدى لسلسلة من المحاولات الخطيرة، أبرزها تسديدة تاجون بوكانان من داخل منطقة الستة أمتار، ثم رأسية كورنيليوس، قبل أن يحرم أولوواسيي من التسجيل مجدداً مع بداية الشوط الثاني.

ومع تقدم دقائق المباراة، بدأت ملامح الإرهاق تظهر على المنتخب الجنوب أفريقي، في الوقت الذي لجأ فيه مدرب كندا إلى إدارة ذكية لدكة الاحتياط، عبر إدخال ألفونسو ديفيس، وجاكوب شافلبورغ، وبروميس ديفيد، ما منح الفريق ديناميكية إضافية في التحولات الهجومية.

في المقابل، وقع منتخب «البافانا بافانا» في فخ ما يمكن وصفه بـ«الاستحواذ غير المنتج». فرغم تعدد المحاولات عبر أوزوين أبوليس وثالينتي مباثا، إلا أن الفريق افتقد للاعب القادر على كسر الخطوط الأخيرة أو صناعة الفارق في الثلث الهجومي الحاسم.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو شوطين إضافيين، جاءت اللحظة التي لخّصت فلسفة كرة القدم الكندية في هذه البطولة. ففي الدقيقة 92، استلم ستيفن أوستاكيو الكرة خارج منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية دقيقة استقرت في الزاوية اليسرى للحارس رونوين ويليامز، معلناً ولادة واحدة من أهم اللحظات في تاريخ كرة القدم الكندية.

لم يكن الهدف مجرد لقطة فردية، بل كان تتويجاً لخطة كاملة بُنيت على الصبر التكتيكي، والانضباط الدفاعي، والقدرة على استغلال اللحظة المناسبة. أما جنوب أفريقيا، فقد دفعت ثمن غياب الفاعلية الهجومية، رغم تقديمها أداءً تنافسياً وشجاعاً.

وأثبتت كندا أن كرة القدم الحديثة لا تكافئ دائماً الفريق الأكثر استحواذاً أو الأكثر مبادرة، بل الفريق الأكثر قدرة على قراءة تفاصيل المباراة وإدارة لحظاتها الحاسمة. وفي ليلة تاريخية، انتصرت الواقعية التكتيكية على الاندفاع الهجومي، وكتبت كندا صفحة جديدة في سجلها الكروي العالمي.