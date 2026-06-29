هدف أوستاكيو القاتل يقود كندا إلى إنجاز تاريخي وبلوغ الدور الـ16 لمونديال 2026 للمرة الأولى

سجّل قائد منتخب كندا ستيفن أوستاكيو هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع (90+2)، ليقود بلاده إلى فوز تاريخي على جنوب أفريقيا 1-0، الأحد، على ملعب "سوفاي" في لوس أنجلوس، ويمنحها بطاقة التأهل إلى الدور الـ16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخها، حيث ستواجه الفائز من مواجهة هولندا والمغرب.

وكتب أوستاكيو اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الكندية، بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز، في الوقت القاتل، مانحاً منتخب "ورقة القيقب" أحد أهم الانتصارات في مسيرته الدولية.

وجاء الهدف بعد مباراة متوازنة ومثيرة شهدت صراعاً تكتيكياً كبيراً بين المنتخبين، حيث بدا أن المواجهة في طريقها إلى التعادل السلبي، قبل أن يخطف أوستاكيو هدف التأهل الثمين في اللحظات الأخيرة.

ودخل المنتخب الكندي المباراة بطموح تحقيق إنجاز غير مسبوق، وفرض إيقاعه الهجومي منذ الدقائق الأولى، معتمداً على تحركات جوناثان ديفيد وتاني أولواسيي، بينما حاول منتخب جنوب أفريقيا الاعتماد على المرتدات السريعة بقيادة ريليبوهيل موفوكينغ وأوزوين أبوليس.

وكان المنتخب الجنوب أفريقي الأقرب إلى افتتاح التسجيل مبكراً عندما أطلق تيبوهو موكوينا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، لكن الحارس الكندي ماكسيم كريبو تألق في التصدي لها، محافظاً على نظافة شباكه.

وردّت كندا بمحاولات متتالية، إذ أهدر أوستاكيو فرصة أولى بتسديدة مرت فوق العارضة في الدقيقة السابعة، قبل أن يقترب جوناثان ديفيد من التسجيل في الدقيقة 17 إثر ركلة ركنية، لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وواصل الحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز تألقه، فتصدى لرأسية ديريك كورنيليوس في الدقيقة 22، ثم أنقذ فرصة محققة من تاني أولواسيي في الدقيقة 35، قبل أن يبعد محاولة خطيرة أخرى من تاجون بوكانان في الدقيقة 44، ليحافظ على التعادل السلبي مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ازدادت المباراة حدة وإثارة، مع تبادل السيطرة بين المنتخبين. وأجرى مدرب كندا عدة تبديلات هجومية بإشراك ألفونسو ديفيز، وبروميس ديفيد، وجاكوب شافلبورغ، بحثاً عن هدف التأهل.

وكاد المنتخب الجنوب أفريقي أن يخطف التقدم في أكثر من مناسبة، أبرزها عبر أوزوين أبوليس، الذي سدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 85، بينما أهدر الكنديون عدة فرص، أبرزها عبر جوناثان ديفيد، الذي اصطدم بتألق الحارس ويليامز في الدقيقة 78.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، بدا أن المنتخبين في طريقهما إلى التعادل، قبل أن يظهر أوستاكيو في اللحظة الحاسمة، مستفيداً من المساحات خارج منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة زاحفة سكنت الشباك الجنوب أفريقية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، مطلقاً فرحة عارمة بين اللاعبين والجماهير الكندية.

وصمد المنتخب الكندي خلال الدقائق الأخيرة أمام محاولات جنوب أفريقيا اليائسة للعودة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز كندا 1-0، وتأهلها التاريخي إلى الدور ثمن النهائي.

وبهذا الإنجاز، يواصل المنتخب الكندي كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية، مؤكداً تطوره الكبير على الساحة الدولية، فيما انتهى مشوار جنوب أفريقيا بعد أداء مشرف، افتقد خلاله اللمسة الأخيرة أمام المرمى.