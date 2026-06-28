رحيمي يكسر حاجز الـ 700 يوم بلا راحة.. وفي طريقه للـ 1100

يسطر النجم المغربي الدولي سفيان رحيمي لاعب نادي العين ملحمة كروية استثنائية في تاريخ كرة القدم الحديثة، فبعد أن كسر بالفعل حاجز الـ 700 يوم من العطاء المتواصل دون توقف بين العين الإماراتي و«أسود الأطلس»، يتأهب لتمديد هذه الملحمة البدنية الخارقة لتصل إلى 1100 يوم بلا إجازة بنهاية الموسم الجديد 2026 - 2027، وهذا الصمود الاستثنائي يضع المهاجم المغربي كظاهرة كروية فريدة تتحدى الإجهاد وتصنع المجد، ويجعل منه نموذجاً للاعب المحترف القادر على تحمل تلاحم المواسم الشاقة واللعب تحت الضغوطات المستمرة بإنتاجية تهديفية مذهلة لا تتوقف.



سلسلة ماراثونية

بدأت هذه السلسلة الماراثونية لرحيمي في صيف عام 2024 مع انطلاق التحضيرات لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويتوقع أن يصل إجمالي الأيام المتواصلة التي خاضها دون توقف أو راحة سلبية إلى ما يقارب 1100 يوم «أي نحو 3 سنوات كاملة» بنهاية موسم 2026 - 2027، فبعد أن يتجاوز حاجز 740 يوماً متتالياً مع إسدال الستار على منافسات كأس العالم الحالية في يوليو 2026 سينخرط النجم المغربي مباشرة ودون التقاط الأنفاس في المعسكر الإعدادي لنادي العين، ليدشن موسماً جديداً يتضمن ثلاث منافسات محلية بالإضافة لدوري أبطال آسيا للنخبة، بالتزامن مع التزاماته الدولية في أجندة الفيفا مع أسود الأطلس.



حضور طاغٍ

وكان سفيان رحيمي حقق مع المنتخب الأولمبي المغربي إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في أولمبياد باريس 2024، حين توج مع «أسود الأطلس» بالميدالية البرونزية ونال شخصياً لقب الهداف التاريخي للبطولة برصيد 8 أهداف، كما كان عنصراً فاعلاً في صفوف المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 2025 مكملاً مسيرته الدولية الحافلة التي شهدت سابقاً فوزه بكأس أمم أفريقيا للمحليين للمرة الثالث في تاريخ أسود الأطلس ونيله لقبي الهداف وأفضل لاعب في تلك البطولة برصيد 5 أهداف، وتأتي هذه النجاحات لتعزز مكانته الدولية التي بلغت ذروتها مؤخراً في كأس العالم 2026، حيث وضع بصمته المونديالية الأولى بتسجيل هدف وصناعة آخر في شباك هايتي ليقود المغرب رسمياً إلى الأدوار الإقصائية.



مرونة تكتيكية

وعلى الصعيد المحلي والقاري مع نادي العين الإماراتي، واصل رحيمي توهجه بفضل مرونته التكتيكية العالية التي تتيح له اللعب كمهاجم صريح أو جناح هجومي، فبعد أن قاد «الزعيم» العيناوي للفوز بدوري أبطال آسيا وتتويجه هدافاً وأفضل لاعب في القارة برصيد 13 هدفاً، بالإضافة لحصد بطولتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة استمر اللاعب في تقديم مستويات مبهرة في موسم 2025 - 2026، حيث خاض 24 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 6 أخرى بمعدل تقييم عالٍ.

وتقديراً لهذا العطاء اللامحدود وحمايته من أطماع الأندية الأوروبية والآسيوية، سارعت إدارة نادي العين لتجديد عقده رسمياً حتى 2028 لتضمن استمرار هذه الماكينة التهديفية المغربية التي لا تعرف التعب داخل قلعة الزعيم.