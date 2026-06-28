أرقام قياسية وإنجازات جديدة.. ميسي لا يتوقف في كأس العالم



واصل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وأسطورة كرة القدم العالمية، كتابة فصل جديد من مسيرته التاريخية، بإضافة سلسلة جديدة من الأرقام القياسية، خلال فوز منتخب بلاده على الأردن في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026 .



وسجل ميسي هدفاً أسطورياً في شباك الأردن، رفع به رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية من البطولة، بعد نجاحه في إحراز ثلاثية أمام الجزائر، وثنائية في مرمى النمسا، ليواصل تصدره لقائمة هدافي مونديال

2026

ولم يتوقف إنجاز قائد «التانغو» عند ذلك، حيث رفع رصيده إلى 19 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للبطولة، متجاوزاً الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي كان قد تساوى معه بعدد 18 هدفاً في الجولة الماضية.



كما أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل أهدافاً في سبع مباريات متتالية، بهز الشباك في آخر أربع مباريات من مونديال 2022، ثم واصل السلسلة في المباريات الثلاث بدور المجموعات من النسخة الحالية، التي يشارك فيها بعمر الـ 39 عاماً.



وشكلت مواجهة الأردن المباراة رقم 29 لميسي في نهائيات كأس العالم، ليعزز رقمه القياسي، بوصفه أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة، كما رفع مساهماته التهديفية إلى 27 مساهمة، بتسجيله 19 هدفاً، وتقديم 8 تمريرات حاسمة، ليصبح أكثر لاعب إسهاماً في الأهداف بتاريخ المونديال.



وأضاف النجم الأرجنتيني رقماً تاريخياً آخر، حيث أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً من ركلات حرة مباشرة في كأس العالم، برصيد ستة أهداف، كما انفرد بإنجاز غير مسبوق، بوصوله إلى الأدوار الإقصائية في ست نسخ متتالية من البطولة، متخطياً دور المجموعات، ومتصدراً بالعلامة الكاملة.



ولا تزال الفرصة متاحة أمام ميسي لتعزيز سجله التاريخي، عندما يقود منتخب الأرجنتين في مواجهة الرأس الأخضر بدور الـ 32، في مباراة يترقبها عشاق كرة القدم، انتظاراً لما قد يضيفه الأسطورة من أرقام جديدة إلى مسيرته الاستثنائية.