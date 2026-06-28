تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 32 بتوقيت الإمارات



تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، بمواجهة تجمع منتخبي جنوب أفريقيا وكندا عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.



وتتواصل مباريات هذا الدور يوم الاثنين 29 يونيو، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الياباني في مواجهة مرتقبة تنطلق عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.



ويشهد يوم الثلاثاء 30 يونيو إقامة ثلاث مباريات، تبدأ بمواجهة ألمانيا وباراغواي عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، تليها مباراة هولندا والمغرب عند الساعة الخامسة صباحاً، قبل أن تختتم مواجهات اليوم بلقاء كوت ديفوار والنرويج عند الساعة التاسعة مساءً.



كما تقام ثلاث مباريات أخرى يوم الأربعاء الأول من يوليو، إذ تواجه فرنسا منتخب السويد عند الساعة الواحدة صباحاً، بينما يلتقي منتخب المكسيك نظيره الإكوادور عند الساعة الخامسة صباحاً، ثم إنجلترا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية عند الساعة الثامنة مساءً.



وتقام يوم الخميس 2 يوليو ثلاث مواجهات أيضاً، تبدأ بلقاء بلجيكا مع السنغال عند منتصف الليل، ثم مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك عند الساعة الرابعة فجراً، فيما تلتقي إسبانيا مع النمسا عند الساعة الحادية عشرة مساءً.



وفي يوم الجمعة 3 يوليو، حيث تجمع المباراة الأولى، المقررة عند الساعة الثالثة صباحاً، البرتغال مع كرواتيا، بينما تواجه سويسرا الجزائر عند الساعة السابعة صباحاً، قبل أن تختتم مواجهات اليوم بلقاء أستراليا ومصر عند الساعة العاشرة مساءً.



وتختتم منافسات الدور الـ32 يوم السبت 4 يوليو، بمواجهة تجمع حاملة اللقب الأرجنتين ومنتخب الرأس الأخضر عند الساعة الثانية صباحاً، تليها مباراة كولومبيا مع غانا الساعة الخامسة والنصف صباحاً.



جدول مباريات دور الـ 32 (بتوقيت الإمارات)

التاريخ المباراة التوقيت

28 يونيو جنوب أفريقيا × كندا23:00

29 يونيو البرازيل × اليابان21:00

30 يونيو ألمانيا × باراغواي00:30

30 يونيو هولندا × المغرب05:00

30 يونيو كوت ديفوار × النرويج21:00

1 يوليو فرنسا × السويد01:00

1 يوليو المكسيك × الإكوادور05:00

1 يوليو إنجلترا × جمهورية الكونغو الديمقراطية20:00

2 يوليو بلجيكا × السنغال00:00

2 يوليو الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك04:00

2 يوليو إسبانيا × النمسا23:00

3 يوليو البرتغال × كرواتيا03:00

3 يوليو سويسرا × الجزائر07:00

3 يوليو أستراليا × مصر22:00

4 يوليو الأرجنتين × الرأس الأخضر02:00

4 يوليو كولومبيا × غانا05:30