5 نجوم في كأس العالم يشعلون سوق الانتقالات الصيفية مبكراً



دائماً ما تشكل بطولة كأس العالم، منصة مثالية لنجوم كرة القدم لإبراز قدراتهم أمام أنظار كبار الأندية، ولكن نسخة 2026 تبدو استثنائية، إذ تتزامن منافساتها مع فترة الانتقالات الصيفية، ما يجعل كل مباراة فرصة حقيقية لرفع القيمة السوقية للاعبين وفتح أبواب الانتقال إلى أندية أكبر.



وكما جرت العادة في المونديال، لا تقتصر الأضواء على النجوم المعروفين، بل تبرز أسماء جديدة أو لاعبون لم يحصلوا على المساحة الكافية مع أنديتهم، قبل أن يتحولوا إلى أهداف رئيسية في سوق الانتقالات بفضل تألقهم مع منتخباتهم الوطنية، وفي المونديال الحالي برز خمسة لاعبين قد يكونون من أكبر المستفيدين من كأس العالم 2026.



أيوب بوعدي



دخل لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي البطولة باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، ولم يحتج صاحب الـ18 عاماً سوى إلى مباريات قليلة لتأكيد مكانته بين أبرز نجوم المستقبل.



وكان بوعدي، المولود في مدينة ليل الفرنسية، قد اختار تمثيل المنتخب المغربي بعد اللعب في الفئات السنية لفرنسا، وأصبح محل متابعة من أندية ريال مدريد وليفربول وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.



ويتميز لاعب ليل بقدرات كبيرة في صناعة اللعب والتحكم بإيقاع المباراة، ما دفع كثيرين إلى مقارنته بأساطير الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، وتشير التقارير الفرنسية إلى أن ناديه لن يوافق على بيع عقده بأقل من 60 مليون يورو.



فوزينها



أصبح حارس الرأس الأخضر فوزينها واحداً من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما قدم مستويات مميزة، خصوصاً في مواجهة إسبانيا، رغم بلوغه الأربعين من عمره.



ويعيش الحارس المخضرم حالياً وضعية اللاعب الحر بعد انتهاء عقده مع نادي تشافيس البرتغالي، وأكد استعداده لدراسة العروض التي ستصله عقب نهاية مشاركة منتخب بلاده في المونديال.

ولم يقتصر تأثيره على المستطيل الأخضر، إذ حقق انتشاراً هائلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قفز عدد متابعيه على «إنستغرام» من نحو 50 ألفاً إلى أكثر من 15 مليون متابع، بينما ارتبط اسمه باهتمام نادي سيارا البرازيلي، دون الوصول حتى الآن إلى اتفاق رسمي.



فولارين بالوغون



يواصل المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون استثمار البطولة بأفضل صورة، بعدما سجل هدفين مع منتخب الولايات المتحدة، معززاً مكانته كأحد أبرز المهاجمين المطلوبين في سوق الانتقالات.

ويطلب نادي موناكو نحو 57 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، وسط اهتمام متزايد من أندية أرسنال وتشيلسي ونيوكاسل ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند، في ظل المستويات التي يقدمها مع منتخب بلاده.



يوهان مانزامبي



كان يوهان مانزامبي أحد أبرز اكتشافات البطولة، بعدما واصل تألقه مع المنتخب السويسري وسجل ثلاثة أهداف، بينها ثنائية أمام البوسنة وهدف في شباك كندا، ليسهم في تصدر منتخب بلاده مجموعته.



ويبلغ لاعب فرايبورغ 20 عاماً، وقدم موسماً لافتاً في ألمانيا، خاض خلاله 47 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع تسعة أخرى، كما ساهم في وصول فريقه إلى وصافة الدوري الأوروبي.

وقبل انطلاق كأس العالم كانت قيمته السوقية تقدر بنحو 50 مليون يورو، إلا أن تألقه في البطولة قد يدفعها إلى الارتفاع بشكل كبير.



يان ديوماندي



يعد جناح ساحل العاج يان ديوماندي من أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في سوق الانتقالات الحالية، بعدما واصل عروضه المميزة في كأس العالم، عقب موسم لافت مع لايبزيغ الألماني.

وبات اللاعب هدفاً لعدد من كبار الأندية الأوروبية، يتقدمها ليفربول وباريس سان جيرمان، بعدما اختير أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني.



وتشير التقارير إلى أن ليفربول تقدم بعرض يقارب 100 مليون يورو، إلا أن لايبزيغ رفضه، مفضلاً الاحتفاظ باللاعب لموسم إضافي أو بيعه مقابل ما يقارب 120 مليون يورو. وفي المقابل، يرغب ديوماندي في خوض تجربة جديدة داخل أحد أكبر الدوريات الأوروبية، ما يجعل مستقبله أحد أبرز الملفات المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.