طلبات ميسي تمنح بدلاء الأرجنتين فرصة المشاركة في المونديال



كشف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن قائد المنتخب ليونيل ميسي «فضّل أن يحصل زملاؤه على دقائق لعب» بعد مشاركته بديلا في الفوز على الأردن 3-1 السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وبعد دخوله من مقاعد الاحتياط في الدقيقة 60، سجل ميسي هدف الأرجنتين الثالث من ركلة حرة (80)، رافعا رصيده إلى 19 هدفا قياسيا في جميع مشاركاته المونديالية.



وأجرى مدرب أبطال العالم تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية مقارنة بالمباراة السابقة التي فاز فيها على النمسا 2-0.



وقال سكالوني إن ميسي (39 عاما) «كان بإمكانه أن يلعب اليوم 90 دقيقة كاملة (...) لكنه فضّل أيضا أن يحصل زملاؤه على دقائق لعب، وفضّل كذلك التفكير فيما هو قادم».



وأضاف «هذا يعكس شخصيته بأفضل صورة، لأنه لا يفكر في تلك الأرقام التي يتحدث عنها الناس كثيرا».



وأصبح ميسي قائد «ألبيسيليستي»، أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم.



واستطرد سكالوني «أنا سعيد لأنه اتخذ هذا القرار. وعندما تحدثت معه، قال إن هذا هو الخيار الأفضل، وأنا أيضا كنت موافقا. أعتقد أن ذلك يعبّر عن مدى ما يمثله المنتخب الأرجنتيني بالنسبة إليه، وكذلك المجموعة وزملاؤه، وهذا أمر رائع حقا». لكنه أكمل أن «لا أحد يستطيع أن ينتزع منه ما حققه، لكن لم يعد هناك ما يمكن إضافته».