تحليل | أهداف الجزائر والنمسا تكشف ثغرات دفاعية وقوة هجومية



خرج المنتخبان الجزائري والنمساوي بنقطة لكل منهما بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3 في ختام منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، في مواجهة حملت الكثير من التحولات التكتيكية والإثارة حتى الثواني الأخيرة، وعكست أسلوبين مختلفين في إدارة المباراة، وكشفت عن ثغرات دفاعية وقوة هجومية واضحة لدى الفريقين.



ورغم أن المنتخب الجزائري فرض شخصيته والاستحواذ على اللقاء، إلا أن المنتخب النمساوي نجح في تعويض فارق السيطرة بالاعتماد على التحولات السريعة والكرات العرضية واستغلال الكرات الثابتة، ليخرج بتعادل ثمين في الوقت القاتل، ويحصل المنتخبان معاً على آخر بطاقتين مؤهلتين إلى الدور الـ32.



وفرض منتخب الجزائر إيقاعه على معظم فترات المباراة، مستفيداً من كثافة لاعبيه في وسط الملعب وتدوير الكرة، وهو ما انعكس على نسبة الاستحواذ المرتفعة، إضافة إلى صناعة تسع فرص للتسجيل، خمس منها بين القائمين والعارضة.



في المقابل، لم يحتج المنتخب النمساوي إلى الاستحواذ، وبدا أكثر مباشرة في الوصول إلى المرمى، معتمداً على التحولات السريعة والتمريرات العمودية، وهو ما منحه أفضلية نسبية في مؤشر الهجمات الخطيرة، إلى جانب تنفيذه ثلاث ركلات ركنية شكلت مصدر تهديد مستمر للدفاع الجزائري.



وشكل الثنائي رياض محرز وحسام عوار، نقطة القوة الأبرز في المنظومة الهجومية الجزائرية، بعدما قاد عوار عملية الربط بين الوسط والهجوم، وصنع تمريرتين حاسمتين لمحرز، الذي ترجم تفوقه الفني بتسجيل هدفين أكدا قيمته كقائد هجومي قادر على صناعة الفارق في أصعب اللحظات.



كما قدم فارس شايبي ورفيق بلغالي أدواراً هجومية مؤثرة، سواء في الضغط على دفاع المنافس أو في دعم الهجمات من الأطراف، ما منح المنتخب الجزائري تنوعاً واضحاً في بناء اللعب.

وعلى الجانب الآخر، التزم المنتخب النمساوي بهويته التكتيكية القائمة على اللعب المباشر، مستفيداً من القوة البدنية والكرات الطويلة، مع الاعتماد على الكرات العرضية والهوائية.



وبرز مارسيل سابيتزر بتسجيله هدفاً رائعاً من خارج منطقة الجزاء، بينما أثبت الجهاز الفني بقيادة رالف رانجنيك، نجاحه في إدارة المباراة من خلال التبديلات، بعدما أسهم البديلان مايكل غريغوريتش وساشا كالاجدزيتش في صناعة هدف التعادل القاتل، ليؤكد المنتخب النمساوي فعالية دكة البدلاء.



وأجرى فلاديمير بيتكوفيتش أربعة تبديلات خلال الشوط الثاني، أبرزها دخول ريان آيت نوري وزين الدين بلعيد وسمير شرقي، بهدف رفع النسق الهجومي والحفاظ على التوازن الدفاعي.



ورغم أن التغييرات منحت المنتخب الجزائري حيوية إضافية، إلا أن الفريق افتقد للتركيز الدفاعي في الدقائق الأخيرة، وهو ما سمح للنمسا بإدراك التعادل بعد دقائق فقط من هدف محرز الثالث.



أما رانجنيك، فنجح في قراءة مجريات اللقاء بصورة مميزة، واستفاد من أوراقه البديلة لإضافة حلول هجومية جديدة، ليخطف هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وبشكل عام، أكدت المباراة امتلاك المنتخب الجزائري حلولاً هجومية متنوعة وقدرة واضحة على صناعة الفرص، خاصة عبر الاستحواذ واللعب بين الخطوط، إلا أنها كشفت في الوقت ذاته حاجة الفريق إلى مزيد من الانضباط الدفاعي، خصوصاً عند حماية التقدم في الدقائق الأخيرة.



في المقابل، أثبت المنتخب النمساوي أنه فريق منظم يجيد اللعب دون كرة، ويعرف كيف يستثمر الفرص القليلة التي تتاح له، مع فعالية كبيرة في الكرات العرضية والثابتة، وهو ما منحه نقطة مستحقة في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.



وانعكس هذا التوازن في الأداء على النتيجة النهائية، بعدما قدم المنتخبان واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات إثارة، وأكدت أن التفاصيل الصغيرة، خاصة في إدارة الدقائق الأخيرة، قد تكون العامل الحاسم في مباريات الأدوار الإقصائية.