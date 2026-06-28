حصاد المونديال.. ميسي يواصل كتابة التاريخ وصعود الجزائر ووداع الأردن

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعدما حسمت المنتخبات المتأهلة بطاقات العبور إلى دور الـ32، وشهدت المباريات إثارة كبيرة قلبت حسابات العديد من المجموعات.

ونجحت إنجلترا في انتزاع صدارة مجموعتها، فيما تأهلت كرواتيا والكونغو الديمقراطية والجزائر والنمسا إلى الأدوار الإقصائية، في حين فرضت كولومبيا نفسها متصدرة لمجموعتها على حساب البرتغال، وواصلت الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بالعلامة الكاملة، بينما ودّع الأردن مشاركته المونديالية الأولى دون نقاط، لترتسم بذلك ملامح مواجهات قوية ومرتقبة في انطلاقة الأدوار الإقصائية.

نجا المنتخب الإنجليزي لكرة القدم من فخ بنما وحقق انتصارا باهتا 2-0 ضمن به صدارة المجموعة الثانية عشرة على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بنيوجيرزي، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لمونديال أمريكا الشمالية.

ويدين منتخب "الأسود الثلاثة" بفوزه الذي أبعده عن طريق البرتغال وإسبانيا في الأدوار المقبلة، إلى مهاجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 62، وصنع الثاني للهداف التاريخي للانجليز في النهائيات هاري كين (67) رافعا رصيده الى 11 هدفا بفارق هدف عن غاري لينيكر، بينها 3 في النسخة الحالية.

ورفعت انجلترا رصيدها الى 7 نقاط في صدارة المجموعة وضربت موعدا في الدور المقبل مع الكونغو الديمقراطية في أتلانتا في الأول من يوليو المقبل.

تأهلت كرواتيا إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، بفوزها على غانا 2-1 في فيلادلفيا، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية عشرة.

وسجل لكرواتيا بيتار سوتشيتش (31)، ونيكولا فلاشيتش (83) ولغانا ديريك لوكاسن (73)، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثانية عشرة، بفارق نقطة عن إنجلترا المتصدرة، وتقابل البرتغال في الدور المقبل.

فرضت كولومبيا التعادل على البرتغال (0-0) وتقدمتها في صدارة المجموعة الحادية عشرة.

وبعد ضمان المنتخبين التأهل سابقا، رفعت كولومبيا رصيدها إلى7 نقاط، مقابل 5 للبرتغال و4 للكونغو الديموقراطية.

وشهدت المباراة ندية كبيرة وصراعا كبيرة على صدارة المجموعة التي تمنح صاحبها مواجهة غانا في دور الـ32 في كانساس، وأخرى محتملة ضد سويسرا في دور الـ16.

في المقابل، يتعيّن على البرتغال، بحال تخطيها كرواتيا القوية في تورونتو، خوض مواجهة محتملة بالغة الصعوبة ضد إسبانيا بطلة أوروبا في دور الـ16.

حجز منتخب الكونغو الديموقراطية مقعده في دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قلب تأخره بهدف أمام أوزبكستان إلى فوز 3-1.

تقدّم المنتخب الأوزبكي بهدف قائده إلدور شومورودوف (10)، لكن المنتخب الكونغولي قلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل نجمه يوان ويسا (68 من ركلة جزاء و90+1) والبديل فيستون ماييلي (78).

ورفع منتخب المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر رصيده، بعد تحقيقه أول فوز مونديالي في تاريخه، إلى أربع نقاط في المركز الثالث، مؤمنا صعوده إلى دور الـ32 للمرة الأولى في مشاركته المونديالية الثانية (الأولى في ألمانيا 1974 تحت اسم زائير).

ويخوض "الفهود" اختبارا بالغ الصعوبة في دور الـ32 أمام إنجلترا في أتلانتا الأربعاء المقبل.

خرج المنتخب الأردني خالي الوفاض في مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد خسارة ثالثة أمام الأرجنتين حاملة اللقب 1-3 السبت في دالاس في مباراة سجل فيها ليونيل ميسي هدفه المونديالي الـ19، ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول.

وحققت الأرجنتين الساعية إلى أن تصبح ثالث منتخب يحقق اللقب مرتين متتاليتين، العلامة الكاملة في المجموعة العاشرة، وهي التي ستضرب موعدا مع الرأس الأخضر في دور الـ32.

وأصبح ميسي قائد "ألبيسيليستي"، أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم، بتسجيله الهدف الثالث في المباراة بعد نزوله بديلا (80) بعد هدفي جيوفاني لو سيلسو (19) ولاوتارو مارتينيز (31 من ركلة جزاء)، فيما سجل البديل موسى التعمري هدف الأردن الوحيد (55).

حجز المنتخب الجزائري بطاقة العبور إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026 لكرة القدم، بتعادله أمام نظيره النمساوي المتأهل أيضا 3-3، بعد مباراة شهدت نهاية مثيرة جدا.

أحرز أهداف الجزائر رفيق بلغالي (45)، رياض محرز (60 و90+3)، فيما حملت أهداف النمسا توقيع ماركو أرناوتوفيتش (28)، مارسيل سابيتزر (55) والبديل ساشا كالايدجيتش (90+6).

ورفعت الجزائر رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث، لتبلغ الأدوار الإقصائية من بوابة أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث، ضاربة بذلك موعدا مع سويسرا في دور الـ32 الخميس المقبل في فانكوفر.

في المقابل، رفعت النمسا رصيدها إلى أربع نقاط أيضا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الجزائر، على أن تواجه إسبانيا في دور الـ32 الخميس أيضا في إنغلوود.