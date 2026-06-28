الجزائر والنمسا معًا إلى دور الـ32 للمونديال بعد تعادل مثير

تعادل منتخبا الجزائر والنمسا بنتيجة 3-3، في مباراة مجنونة جرت بمدينة كانساس سيتي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة، ليتأهل المنتخبان معًا إلى الدور الـ32 في ختام دور المجموعات.

وأنهى منتخب النمسا مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني للمجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري، صاحب المركز الثالث، فيما حسم المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة مبكرًا، وودع المنتخب الأردني البطولة.

وتلتقي النمسا مع إسبانيا، فيما تواجه الجزائر منتخب سويسرا في الدور الـ32، بينما ودع المنتخب الإيراني المونديال، بعدما كان يمني النفس بفوز أي من المنتخبين، للحصول على آخر المقاعد المؤهلة إلى الدور التالي.

تبادل للفرص

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الجزائر والنمسا، في مواجهة اتسمت بالإثارة وتبادل الفرص، بعدما عاد «محاربو الصحراء» من تأخرهم بهدف إلى التعادل قبل الاستراحة.

وبدأ اللقاء بحذر من الطرفين، وحاول إبراهيم مازة تهديد المرمى النمساوي مبكرًا بتسديدة بعيدة مرت فوق العارضة، قبل أن يرد تشافر شلاغر بمحاولة مماثلة للنمسا.

وشهدت الدقيقة 28 افتتاح التسجيل لصالح النمسا، بعدما استغل ماركو أرناوتوفيتش تمريرة بينية متقنة من دافيد ألابا، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الزاوية اليمنى السفلى، مانحًا منتخب بلاده التقدم.

وبعد الهدف، كثفت الجزائر محاولاتها لإدراك التعادل، وأهدر رفيق بلغالي وإبراهيم مازة فرصتين واعدتين، قبل أن يسدد فارس شايبي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 40، في أخطر فرص الجزائر.

واستمر الضغط الجزائري، وتصدى الحارس ألكسندر شلاغر لتسديدة مازة، قبل أن ينجح رفيق بلغالي في الدقيقة 45 في استثمار الهجمة التالية، مسددًا كرة قوية بقدمه اليسرى إلى الزاوية العليا اليمنى، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويشعل أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، واصل المنتخب النمساوي ضغطه بحثًا عن هدف ثانٍ، لكن الدفاع الجزائري صمد أمام محاولات نيكولاس سايفالد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعد أداء متوازن شهد فرصًا عديدة وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

إثارة قاتلة

شهد الشوط الثاني إثارة كبيرة وتقلبات دراماتيكية، انتهت بتعادل مثير بين الجزائر والنمسا، بعدما تبادل المنتخبان السيطرة والأهداف حتى الثواني الأخيرة من اللقاء.

وبدأ المنتخب الجزائري الشوط بمحاولات هجومية مبكرة، وكاد رامي بن سبعيني أن يفاجئ الحارس بتسديدة بعيدة، قبل أن يتألق ألكسندر شلاغر في التصدي لمحاولة فارس شايبي. وعلى عكس مجريات اللعب، استعادت النمسا تقدمها في الدقيقة 55 عبر تسديدة صاروخية أطلقها مارسيل سابيتزر من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا للمرمى.

ولم يتأخر رد «محاربي الصحراء»، إذ قاد حسام عوار هجمة منظمة مرر خلالها كرة بينية متقنة إلى رياض محرز، الذي سددها بيسراه في الزاوية العليا اليمنى، معيدًا المباراة إلى نقطة البداية بهدف التعادل في الدقيقة 60.

وواصل المنتخبان تبادل المحاولات، مع أفضلية نسبية للنمسا في الكرات الثابتة، بينما أجرى المدرب الجزائري ثلاثة تبديلات دفعة واحدة لتنشيط صفوفه، بإشراك ريان آيت نوري، وزين الدين بلعيد، وسمير شرقي.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، فرضت الدقائق الأخيرة سيناريوً دراميًا، ففي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، استغل رياض محرز تمريرة بينية رائعة من حسام عوار، وانفرد بالمرمى ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للجزائر، مانحًا منتخب بلاده تقدمًا بدا أنه سيقوده إلى الفوز.

لكن المنتخب النمساوي رفض الاستسلام، وواصل ضغطه حتى اللحظات الأخيرة، ليتمكن البديل ساشا كالاجدزيتش من إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما حول برأسه تمريرة مايكل غريغوريتش إلى الشباك، لينتزع نقطة ثمينة لمنتخب بلاده، ويضمن تأهل النمسا والجزائر إلى الدور الـ32.