الأرجنتين تعزز صدارتها بثلاثية أمام الأردن وتتأهل بالعلامة الكاملة

عزز المنتخب الأرجنتيني صدارته للمجموعة العاشرة، بعدما حقق الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح الأحد على ملعب «دالاس»، ضمن الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب «التانغو» رصيده إلى 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، ليعبر بجدارة إلى دور الـ32. وفي المقابل، ودع منتخب الأردن «النشامى» منافسات المونديال بعد مشاركة تاريخية في ظهوره الأول بالبطولة العالمية، ليلحق بركب المنتخبات العربية التي غادرت الدور الأول. وسجل أهداف الأرجنتين كل من جيوفاني لوسيلسو (ق19)، ولاوتارو مارتينيز (ق31)، وليونيل ميسي (ق80)، بينما سجل موسى التعمري هدف الأردن (ق55).

دخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة بعدما حسم رسميًا بطاقة التأهل وصدارة المجموعة، بينما تطلع منتخب «النشامى» إلى كتابة نهاية مشرفة لمشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم.

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته منذ الدقائق الأولى من الشوط الأول تحت أنظار قائده ليونيل ميسي، وألغى الحكم له هدفًا مبكرًا بداعي التسلل، وسط تراجع دفاعي لمنتخب الأردن الذي اعتمد على الهجمات المرتدة. ونتيجة للضغط المتواصل، ارتكب مهند أبو طه مخالفة على مشارف منطقة الجزاء ضد لوسيلسو، لينفذها الأخير بنجاح محرزًا الهدف الأول.

واستمر التفوق الأرجنتيني، ليسفر عن ركلة جزاء بعد تدخل نزار الرشدان على سينيسي، ترجمها لاوتارو مارتينيز بنجاح، مضيفًا الهدف الثاني. ورغم محاولات «النشامى» لتقليص الفارق، أحبط الدفاع الأرجنتيني خطورتهم، قبل أن ينقذ الحارس يزيد أبو ليلى مرماه من هدف ثالث محقق، لينتهي الشوط الأول بتقدم «التانغو» بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الأردن تبديلين بدخول موسى التعمري ومحمود مرضي، على أمل تحسين الأداء الهجومي. وسدد التعمري كرة فوق العارضة بعد مرور ست دقائق، قبل أن يرد لاوتارو بتسديدة ارتطمت بعارضة مرمى يزيد أبو ليلى، ثم نجح التعمري في تقليص الفارق بتسجيل هدف تاريخي للأردن.

وبحلول الدقيقة 60، اهتزت مدرجات الملعب بالهتافات والتصفيق مع دخول الأسطورة ليونيل ميسي بديلًا، ولم يخذل قائد المنتخب الأرجنتيني الجماهير التي استقبلته بحفاوة، إذ نفذ ركلة حرة مباشرة بإتقان، مسجلًا الهدف الثالث لـ«التانغو»، الذي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققًا الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.