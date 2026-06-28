ميسي ينفرد برقم قياسي جديد في كأس العالم









حقق قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية بالبطولة، إثر إحرازه هدفًا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80 أمام منتخب الأردن.

وبهذا الهدف، تجاوز ميسي الرقم القياسي السابق، والمسجل باسم الفرنسي جوست فونتين والبرازيلي جارزينيو، بعدما سجل كل منهما في ست مباريات متتالية.

وبدأت سلسلة النجم الأرجنتيني في مونديال قطر 2022 بالتسجيل في شباك أستراليا، وهولندا، وكرواتيا، وفرنسا، قبل أن يواصل مسيرته التهديفية في النسخة الحالية بالتسجيل أمام الجزائر، والنمسا، ثم الأردن.

ورفع ميسي بهذا الهدف رصيده الإجمالي في تاريخ المونديال إلى 18 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، متفوقًا على المهاجم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، صاحب 16 هدفًا.