جنوب أفريقيا وكندا.. يفتتحان دور الـ32 في مونديال 2026

مواجهة تاريخية لبلوغ ثمن النهائي في المونديال

تتجه الأنظار اليوم (الأحد) إلى ملعب سوفاي في لوس أنجلوس، حيث يلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وكندا في مواجهة تاريخية ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026، في لقاء ينطلق عند 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، ويُنقل عبر beIN SPORTS MAX.

ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة بعدما نجح كل منهما في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم، ما يمنح المواجهة طابعا استثنائيا في النسخة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

حقق منتخب جنوب أفريقيا إنجازا لافتا بتأهله إلى الدور الثاني عقب فوزه الثمين على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليحصد المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المكسيك المضيفة.

وأشعل هذا الإنجاز احتفالات واسعة في شوارع جنوب أفريقيا، بعدما تجاوز منتخب "بافانا بافانا" سلسلة من سبع مباريات دون انتصار، بدأها بالخسارة أمام المكسيك ثم التعادل مع تشيكيا قبل تحقيق الفوز الحاسم على كوريا الجنوبية.

ويبرز في صفوف المنتخب الجنوب أفريقي المهاجم ثابيلو ماسيكو، محترف أييل ليماسول القبرصي، الذي سجل هدف التأهل وكان الأكثر تسديدا على المرمى لفريقه في دور المجموعات، فيما يعتمد المدرب البلجيكي هوغو بروس على مجموعة يغلب عليها اللاعبون المحليون، مع وجود سبعة محترفين فقط خارج البلاد.

وسيصبح بروس، البالغ من العمر 74 عاما، أكبر مدرب يقود فريقا في مباراة إقصائية بتاريخ كأس العالم، في بطولة يرجح أن تكون الأخيرة في مسيرته التدريبية قبل الاعتزال.

وأكد المدرب البلجيكي أن بلوغ الدور الثاني يمثل نجاحا كبيرا، لكنه شدد على أن طموحات فريقه لم تتوقف عند هذا الحد، قائلاً: "حققنا هدفنا الأساسي، لكن بمجرد التأهل فإنك تريد المزيد. لا نريد أن تنتهي رحلتنا هنا".

وأضاف أن مواجهة كندا ستكون صعبة أمام منتخب يتميز بالقوة البدنية والضغط المكثف، لكنه أبدى ثقته في قدرة لاعبيه على تكرار الأداء الذي قدموه أمام كوريا الجنوبية، مؤكدا أن الفريق اكتسب ثقة كبيرة مع تقدم البطولة.

في المقابل، تسعى كندا إلى مواصلة مغامرتها التاريخية رغم خسارتها أمام سويسرا 1-2 في الجولة الأخيرة، وهي النتيجة التي حرمتها من صدارة المجموعة الثانية وأوقفت سلسلة من عشر مباريات متتالية دون هزيمة.

ورغم الخسارة، قدم المنتخب الكندي مستويات هجومية مميزة، بعدما سجل ثمانية أهداف وسدد 21 كرة بين الخشبات الثلاث، وهو رقم يفوق ما حققه في مشاركتيه السابقتين بالمونديال مجتمعتين.

وأكد المدرب الأمريكي جيسي مارش أن فريقه يمتلك شخصية قوية وروحا قتالية، مشيرا إلى أن اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم لمواصلة المشوار في البطولة.

ويُعد نايثن صليبا أحد أبرز أوراق كندا الهجومية بعدما ساهم في ثلاثة أهداف خلال مباراتين، بتسجيل هدف وصناعة هدفين.

وتصب المواجهات السابقة في مصلحة جنوب أفريقيا، إذ التقى المنتخبان مرة واحدة فقط وكانت ودية عام 2007، وانتهت بفوز "بافانا بافانا" بهدفين دون رد، بينما خسر المنتخب الكندي مباراتيه الرسميتين السابقتين أمام منتخبات أفريقية، آخرهما أمام المغرب في مونديال 2022.

ولا يعاني منتخب جنوب أفريقيا من غيابات مؤثرة، في حين تترقب كندا جاهزية قائدها ألفونسو ديفيز ولاعب الوسط ستيفن أوستاكيو للمشاركة أساسيين في المواجهة المرتقبة.