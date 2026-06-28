جماهير الكونغو الديمقراطية تجد بديلًا لـ«لومومبا» (فيديو)

وجدت جماهير منتخب الكونغو الديمقراطية من يحمل إرث المشجع الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا في مدرجات كأس العالم 2026، بعدما غاب عن مواجهة أوزبكستان لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ليتولى شبيهه إينوك كابويندي مهمة مواصلة التقليد الذي ارتبط باسم الزعيم التاريخي باتريس لومومبا.

وغاب مبولادينغا، الذي اكتسب شهرة كبيرة بوقوفه دون حراك طوال مباريات منتخب بلاده تكريمًا لأول رئيس وزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، باتريس لومومبا، عن المباراة التي انتهت بفوز المنتخب 3-1 على أوزبكستان، وهي النتيجة التي منحت الفريق بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

ويشبه مبولادينغا لومومبا إلى حد كبير، ويحرص على ارتداء بدلات زاهية بألوان علم بلاده، وهو ما جعله أحد أبرز الوجوه الجماهيرية في مباريات المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وسارع إينوك كابويندي، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى ملء الفراغ في المدرجات، إذ يشبه هو الآخر لومومبا، لكنه ظهر مرتديًا بدلة داكنة مزينة بنقشة جلد النمر، ليواصل الحضور الرمزي للشخصية التاريخية في مباريات منتخب الكونغو الديمقراطية.

وقال كابويندي بعدما ظهر على الشاشة العملاقة في الملعب وسط تفاعل نحو 69 ألف مشجع: «أريد لهذا التقليد أن يستمر.. صحيح أن مبولادينغا لم يحضر إلى هنا، لكن علينا تمثيل بلدنا.. باتريس لومومبا يمثل الحرية والقوة والازدهار في بلادنا».

وأضاف أن غياب مبولادينغا لن يمنع استمرار هذا التقليد، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على رمزية لومومبا في مدرجات المنتخب، ودعم اللاعبين خلال مشوارهم في البطولة.

وأوضح كابويندي أنه يأمل في الوقوف إلى جانب مبولادينغا خلال المباراة المقبلة أمام إنجلترا في أتلانتا، إذا نجح الأخير في الحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة، مضيفًا: «نحن عائلة واحدة».

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد ضمن تأهله إلى دور الـ 32 بعد الفوز على أوزبكستان، ليضرب موعدًا مع منتخب إنجلترا في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية.