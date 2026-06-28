تحليل| ريمونتادا الأطراف تسقط الانضباط الأوزبكي

شهدت مباراة الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، التي انتهت لصالح «الفهود» الكونغولية بثلاثة أهداف مقابل هدف، تحولًا دراماتيكيًا كاملًا في السيناريو والمجريات، وكانت بمثابة تجسيد حي لمباراة «الشوطين المتباينين»، حيث فرض المنتخب الأوزبكي انضباطًا تكتيكيًا صارمًا في النصف الأول من اللقاء، مستغلًا الهشاشة الذهنية لخصمه، قبل أن تنتفض الآلة الهجومية الكونغولية في النصف الثاني، مستندة إلى تفوق لياقي لافت ومرونة تكتيكية عالية، قلبت الطاولة رأسًا على عقب.

وعانى المنتخب الكونغولي في الشوط الأول ضغوطًا نفسية كبيرة فرضتها حتمية تحقيق الفوز، وهو ما انعكس سلبًا على التنظيم الدفاعي للفريق، الذي ظهر مهزوزًا ومفتقدًا لآليات التغطية العكسية والتمركز الصحيح. واستغل المنتخب الأوزبكي هذا الارتباك الواضح بانتهاج استراتيجية الضغط العالي، ومن خلال بناء جدار دفاعي صلب ومتقارب الخطوط، نجح في عزل مفاتيح لعب الكونغو الديمقراطية تمامًا، وشل حركة عمق الملعب، ليثمر هذا الانضباط عن تسجيل هدف التقدم.

في المقابل، عاب على المنظومة الهجومية لمنتخب الكونغو الديمقراطية خلال الشوط الأول البطء الشديد في عملية تحضير اللعب وتدوير الكرة، ما منح الدفاع الأوزبكي الوقت الكافي لإعادة التموضع وإغلاق المساحات. وسقط لاعبو الكونغو في فخ العشوائية والاعتماد على الحلول والمحاولات الفردية العقيمة والاختراق من العمق المزدحم، وهو ما سهل مهمة المنتخب الأوزبكي. ورغم بعض المحاولات الخجولة التي أتيحت لـ«الفهود»، فإن غياب التركيز والتسرع والرعونة الواضحة أمام المرمى في اللمسة الأخيرة حال دون تشكيل أي خطورة حقيقية على المرمى الأوزبكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم تكتيكي مستحق لأوزبكستان.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني، شهدت المباراة تحولًا تكتيكيًا جذريًا بعد أن أعاد مدرب الكونغو الديمقراطية ترتيب أوراقه، متخليًا عن الاختراق الفردي من العمق، وموجهًا اللعب نحو الأطراف لتوسيع رقعة الملعب وتفكيك التكتل الأوزبكي. وبدأ «الفهود» في ممارسة ضغط هجومي شرس ومنظم، مستفيدين من مخزونهم البدني الهائل وحالتهم اللياقية الممتازة، التي مكنتهم من تسريع رتم اللعب ونقل الكرة بلمسات سريعة ومباشرة. وواكب هذا الاندفاع الهجومي الكونغولي رغبة جامحة وروحًا قتالية عالية للوصول إلى الشباك، ما وضع دفاع أوزبكستان تحت حصار خانق، لم يجد معه سبيلًا سوى التراجع الكامل إلى مناطقه الخلفية.

على الجانب الآخر، دفع المنتخب الأوزبكي ضريبة المجهود البدني الخرافي الذي بذله لاعبوه في الشوط الأول، لتشهد الدقائق الأخيرة تراجعًا واضحًا في الحالة البدنية للفريق. وحاول المدير الفني لأوزبكستان تسيير المباراة والمحافظة على التقدم عبر الانكماش الدفاعي الكامل والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، إلا أن هبوط اللياقة البدنية أفقد هذه التحولات فاعليتها ودقتها. وأمام هذا التراجع، انفجرت المهارات الفردية والسرعات الفائقة للاعبي الكونغو الديمقراطية، الذين أظهروا فاعلية هجومية مرعبة وحسمًا كبيرًا أمام المرمى، لتتحول السيطرة المطلقة إلى ثلاثة أهداف متتالية هزت شباك أوزبكستان، معلنة عن ريمونتادا تكتيكية وبدنية وضعت «الفهود» في المقدمة، ومؤكدة أن المرونة التكتيكية والجاهزية البدنية كانتا المفتاح الحقيقي لحسم المعارك الكروية.