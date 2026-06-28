الكونغو الديمقراطية تقلب الطاولة على أوزبكستان وتطير إلى دور الـ32

قلب منتخب الكونغو الديمقراطية الطاولة على نظيره الأوزبكي، ليحقق ريمونتادا مثيرة قادته إلى الفوز 3-1 في المباراة التي شهدها ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.

وكان المنتخب الأوزبكي قد تقدم أولًا بهدف مهاجمه إلدور شومورودوف (ق10)، قبل أن ينتفض منتخب «الفهود»، وينجح يوان ويسا في إدراك التعادل من ركلة جزاء (ق68)، ليأتي الدور بعد ذلك على النجم فيستون ماييلي، الذي وقع على الهدف الثاني (ق79)، قبل أن يعود المتألق ويسا ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، محبطًا مفاجأة المنتخب الأوزبكي.

وبهذا الانتصار الثمين، تمسك منتخب الكونغو الديمقراطية بفرصته كاملة، ليحسم تأهلًا تاريخيًا إلى دور الـ32 بعد وصوله إلى النقطة الرابعة، لينضم رسميًا إلى أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في البطولة، ويفجر فرحة عارمة بين أنصاره داخل المدرجات وخارجها. وفي المقابل، تلقى منتخب أوزبكستان خسارته الثالثة على التوالي، ليودع المونديال خالي الوفاض، مكتفيًا بشرف هذه المشاركة التاريخية.

دخل المنتخبان المواجهة بدوافع متباينة، ففي الوقت الذي تمسك فيه منتخب الكونغو الديمقراطية بأمل الفوز للوصول إلى النقطة الرابعة وتعزيز حظوظه في التأهل ضمن أفضل الثوالث، سعى منتخب أوزبكستان إلى تقديم عرض مثالي وترك بصمة إيجابية في ظهوره الأخير بالمونديال، بعد أن تأكد خروجه رسميًا من الحسابات.

ومع انطلاق صافرة البداية، فرض المنتخب الأوزبكي أسلوبه الهجومي بقوة، ونجح مهاجمه إلدور شومورودوف في هز الشباك عند الثانية 24، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وواصل المنتخب الأوزبكي ضغطه المكثف، وهو ما أثمر عن تسجيل هدف التقدم بواسطة المتألق شومورودوف، الذي استغل مهارته العالية ليرفع الكرة ببراعة (لوب) من فوق حارس المرمى، لتستقر في الشباك.

وبعد تأخره، شعر منتخب «الفهود» بالخطر، ليتقدم لاعبوه إلى الأمام بحثًا عن التعادل، وسجل ناتانيل مبوكو هدفًا، لكن الفرحة لم تكتمل بعد أن ألغاه الحكم عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، التي أثبتت أن اللاعب ارتكب خطأ قبل التسجيل.

وفي الدقائق المتبقية، كثفت الكونغو الديمقراطية من محاولاتها الهجومية لتعديل الكفة، إلا أنها اصطدمت بتنظيم دفاعي صلب وصمود متميز من الجانب الأوزبكي، الذي اعتمد على التحولات السريعة والهجمات المرتدة، وشكلت خطورة حقيقية في أكثر من مناسبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوزبكستان بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ومنذ البداية، اندفع لاعبو الكونغو الديمقراطية للهجوم بحثًا عن هدف التعادل، وضاعت لهم أكثر من فرصة خلال الدقائق الخمس الأولى. وفي المقابل، استغل المنتخب الأوزبكي هجمة مرتدة، وكاد أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ، لكن تسديدة شوكوروف علت العارضة بقليل.

وبحلول الدقيقة 66، وبعد معاناة كبيرة، حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على ركلة جزاء، تصدى لها يوان ويسا ووضعها في الشباك، لتصبح النتيجة 1-1، وعزز الهدف دوافع منتخب «الفهود» ورغبته في خطف هدف ثانٍ، فضغط بقوة وأهدر فرصًا عدة، قبل أن يسجل ماييلي الهدف الثاني، ويضيف ويسا الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز منتخب «الفهود» بثلاثة أهداف مقابل هدف.