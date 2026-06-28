ستيف كلارك يستقيل من تدريب اسكتلندا بعد وداع المونديال

ستقال مدرب منتخب اسكتلندا، ستيف كلارك، من منصبه عقب خروج فريقه من دور المجموعات لكأس العالم، بحسب ما أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الاسكتلندي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "استقال ستيف كلارك، المدير الفني لمنتخب اسكتلندا للرجال، من منصبه. وقد قرر أن يضع حدًا لسبع سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأكثر نجاحًا، وذلك بعد مشاركتنا في كأس العالم لكرة القدم 2026".

وتأكد خروج اسكتلندا بعد فوز كرواتيا على غانا، التي كانت قد ضمنت التأهل، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة، ما يعني أن فريق كلارك لم يعد بإمكانه إنهاء الدور بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في أمريكا الشمالية.

وقاد المدرب، البالغ من العمر 62 عامًا، اسكتلندا إلى الظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998.

واستهل المنتخب مشواره بالفوز على هايتي 1-0 في المجموعة الثالثة، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام المغرب، ثم تلقى هزيمة قاسية أمام البرازيل 3-0. ورغم حصده ثلاث نقاط، فشلت اسكتلندا في بلوغ دور الـ32 بسبب فارق الأهداف.

وقال كلارك: "الجزء الأكثر عاطفية في هذا الوداع يتعلق بلاعبي، فبدونهم لم نكن لنحقق أيًا من اللحظات التي راكمناها منذ 2019 وحتى الآن".

وأضاف: "إنهم يستحقون كل الإشادة والتقدير التي ينالونها، وكان شرفًا حقيقيًا لي أن أكون مدربهم".

وختم: "شكرًا لاحتضاني، وأتمنى التوفيق لخلفي".