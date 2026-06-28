تحليل| الخبرة تحسم التفاصيل.. كرواتيا تروض اندفاع غانا في اللحظات القاتلة

حسمت كرواتيا مواجهتها أمام غانا بهدفين مقابل هدف، في مباراة اتسمت بأداء تكتيكي عالٍ، وإيقاع متصاعد في شوطها الثاني، قبل أن تبتسم التفاصيل الصغيرة لأصحاب الخبرة في الدقائق الأخيرة، ضمن سيناريو يعكس الفوارق في إدارة اللحظات الحاسمة أكثر مما يعكس الفارق في الأداء العام.

دخل المنتخب الكرواتي اللقاء بكتلة متوازنة تعتمد على الاستحواذ التدريجي وبناء اللعب من العمق عبر لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش، مع محاولة استثمار التحركات بين الخطوط لخلق تفوق عددي في منطقة الوسط. وأثمر هذا التنظيم هدف الافتتاح في الدقيقة 31 عبر بيتار سوتشيتش، الذي أطلق تسديدة دقيقة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلية، مؤكداً فعالية الحلول البعيدة المدى في كسر التكتل الدفاعي الغاني.

في المقابل، أظهرت غانا شخصية تنافسية واضحة رغم التأخر، مع اعتمادها على السرعات في الأطراف والانطلاقات المباشرة عبر أنطوان سيمينيو وعبد الفتاح إسحاق، غير أن اللمسة الأخيرة ظلت الحلقة الأضعف في الشوط الأول، إلى جانب بعض التسرع في إنهاء الهجمات.

وشهد الشوط الثاني تحولاً تدريجياً في ديناميكية المباراة، حيث رفعت غانا من منسوب الضغط العالي، مستفيدة من الكرات الثابتة والاختراقات الجانبية. وتُوّج هذا النهج بهدف التعادل في الدقيقة 73 عبر ديريك لوكاسن، بعد متابعة قريبة داخل منطقة الجزاء إثر كرة عرضية من إرنست نواماه، قبل أن تؤكد تقنية حكم الفيديو المساعد صحة الهدف، في لحظة أعادت التوازن للمواجهة وأدخلت المباراة في مرحلة مفتوحة.

بعد التعادل، ارتفعت درجة التوتر التكتيكي، حيث لجأ الطرفان إلى التبديلات لتعزيز العمق البدني. واقتربت غانا من التسجيل عبر محاولات متفرقة، أبرزها تسديدة عبد الفتاح التي مرت عالية في الدقيقة 90+7، في وقت عانت فيه غياب الدقة في الثلث الأخير رغم التحركات النشطة على الأطراف.

غير أن خبرة كرواتيا ظهرت في اللحظة الفاصلة، ففي الدقيقة 83، عاد لوكا مودريتش ليصنع الفارق مجدداً عبر ركلة ركنية محكمة، وجدت رأس نيكولا فلاشيتش، الذي حولها بدقة إلى الزاوية السفلية، ليعيد التقدم لكرواتيا في توقيت قاتل، ويمنح فريقه أفضلية نفسية واضحة.

وعكست اللحظات الأخيرة اندفاعاً غانياً غير منظم، مع محاولات متكررة من خارج المنطقة، لكن غياب الفعالية أمام تنظيم كرواتي متماسك بقيادة إيغور ماتانوفيتش وماريو باشاليتش جعل النتيجة ثابتة حتى صافرة النهاية في الدقيقة 90+8.

وبذلك، خرجت كرواتيا بانتصار يعكس قدرتها على إدارة التفاصيل الصغيرة في المباريات المتقاربة، فيما خرجت غانا بحسرة الأداء القوي غير المكتمل، حيث لم تكفِ الحيوية الهجومية لتعويض الهفوات الدفاعية أو ضعف الحسم في اللحظات الحاسمة.