كرواتيا تهزم غانا وتتأهل.. و«بلاك ستارز» يعبر بين أفضل الثوالث

خطف المنتخب الكرواتي فوزًا ثمينًا ومثيرًا من نظيره الغاني بنتيجة 2-1، الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية عشرة ضمن نهائيات كأس العالم 2026، ليضمن منتخب "الفاتريني" تأهله إلى الدور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني برصيد ست نقاط، خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي صاحب السبع نقاط.

ورغم الخسارة، نجح منتخب غانا "بلاك ستارز" في العبور إلى الدور المقبل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، بعدما أنهى دور المجموعات برصيد أربع نقاط، فيما ودعت بنما المنافسات من المركز الأخير دون نقاط، إثر خسارتها أمام إنجلترا بهدفين نظيفين.

وقدم المنتخبان مواجهة قوية ومفتوحة حتى اللحظات الأخيرة، إذ فرض المنتخب الكرواتي أفضليته النسبية في الشوط الأول، مستفيدًا من خبرة قائده لوكا مودريتش وتحركات مارتن باتورينا وبيتار سوتشيتش في وسط الملعب.

وكاد المنتخب الكرواتي أن يفتتح التسجيل مبكرًا عندما أطلق نيكولا فلاشيتش تسديدة قوية ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 17، قبل أن يواصل "الفاتريني" ضغطه عبر الكرات العرضية التي شكلت خطورة على مرمى الحارس الغاني بنيامين أساري.

وأثمرت الأفضلية الكرواتية في الدقيقة 31، عندما استلم بيتار سوتشيتش تمريرة من ماتيو كوفاسيتش، ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى السفلية لمرمى غانا، مانحًا منتخب بلاده التقدم مع نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول المنتخب الغاني العودة إلى المباراة عبر تحركات أنطوان سيمينيو وكمال الدين سليمانا، وفرض ضغطًا متزايدًا على الدفاع الكرواتي، قبل أن يجني ثماره في الدقيقة 73، عندما استغل ديريك لوكاسن كرة عرضية من البديل إرنست نواماه إثر ركلة ثابتة، ليحولها من مسافة قريبة إلى الشباك. وبعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، تم اعتماد الهدف وسط فرحة كبيرة بين الغانيين.

ولم تدم فرحة "بلاك ستارز" طويلًا، إذ استعاد المنتخب الكرواتي زمام المبادرة، وأجرى مدربه عدة تغييرات هجومية أثمرت عن هدف الانتصار قبل سبع دقائق من النهاية. ففي الدقيقة 83، ارتقى نيكولا فلاشيتش لعرضية متقنة نفذها القائد لوكا مودريتش من ركلة ركنية، وحولها برأسه إلى الزاوية اليسرى لمرمى غانا، مسجلًا هدف الفوز الثمين.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات غانية مكثفة لإدراك التعادل، أبرزها تسديدة مارفين سينايا التي تصدى لها الدفاع الكرواتي، ليحقق الكروات انتصارًا ثمينًا يؤكد حضورهم في الأدوار الإقصائية، بينما خرج المنتخب الغاني مرفوع الرأس بعد انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الـ32 بين أفضل أصحاب المركز الثالث.