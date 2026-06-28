كيروش ونجوم غانا يقرعون الطبول قبل مواجهة كرواتيا «فيديو»

أشعل البرتغالي كارلوس كيروش الأجواء قبل المواجهة الحاسمة لمنتخب غانا أمام كرواتيا، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، بعدما ظهر في مقطع فيديو نشره الاتحاد الغاني لكرة القدم وهو يقرع الطبول برفقة عدد من نجوم منتخب «بلاك ستارز» وسط أجواء احتفالية.



وأظهر الفيديو المدرب البرتغالي ولاعبي المنتخب الغاني وهم يشاركون في وصلات غنائية وإيقاعات تقليدية، في مشهد يعكس ارتفاع المعنويات داخل معسكر الفريق قبل المباراة المرتقبة.

ويأمل منتخب غانا في تحقيق الفوز على كرواتيا لضمان إنهاء منافسات المجموعة الثانية عشرة ضمن المركزين الأول أو الثاني، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.



يتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة بـ4نقاط وبفارق الأهداف عن غانا، ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث بـ3 نقاط وبنما في المركز الأخير بلا نقاط.



