هل تصبح كولومبيا العقدة الجديدة لكريستيانو رونالدو؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب ملعب «هارد روك» في ميامي بفلوريدا، حيث الصدام المرتقب والمصيري بين منتخبي البرتغال وكولومبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة لبطولة كأس العالم 2026. وتكتسب هذه المواجهة التاريخية الأولى من نوعها في تاريخ المسابقات الرسمية بين البلدين أبعاداً رقمية استثنائية، تتركز بصفة خاصة حول قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقف على أعتاب تدوين صفحة جديدة في سجلاته الأسطورية؛ إذ يسعى النجم البالغ من العمر 41 عاماً إلى تحويل الشباك الكولومبية إلى الضحية الدولية رقم 50 في مسيرته الطويلة مع منتخب بلاده، والوصول إلى الهدف الدولي رقم 146، ليعزز صدارته كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية عبر العصور، وذلك بعد أن نجح في الجولة الماضية في توقيع ثنائية تاريخية أمام أوزبكستان جعلته أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم.

وتكشف البيانات الرقمية المرتبطة بمسيرة البلدين عن ندرة تاريخية في اللقاءات المباشرة؛ حيث لم يلتقِ المنتخبان عبر تاريخهما الطويل في أي مباراة رسمية سابقة على مستوى الكبار، واقتصر الحضور التاريخي بينهما على مواجهة ودية وحيدة جرت عام 2014 وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، مما يعني أن شباك الطرفين لم تشهد اهتزازاً بأي هدف حتى الآن، وهو ما يضاعف من قيمة وأهمية هذه الموقعة المونديالية الحاضرة في صياغة التاريخ الأول للمواجهات التنافسية.

ويدخل كلا المنتخبين المباراة بأعصاب هادئة نسبياً بعد أن ضمنا رياضياً العبور إلى دور الـ32، بيد أن رهان صدارة المجموعة يظل مشتعلاً؛ حيث يتربع المنتخب الكولومبي بقيادة مدربه الأرجنتيني نيستور لورينزو على القمة برصيد ست نقاط كاملة من انتصارين متتاليين على أوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين يلاحقه رفاق رونالدو في المركز الثاني برصيد أربع نقاط جمعوها من تعادل افتتاحي أمام الكونغو وفوز عريض بخماسية نظيفة في الجولة الثانية.

وتشير التوقعات وحسابات المحاكاة الصادرة عن المراكز الإحصائية العالمية إلى تقارب ميزان القوى الفنية بين المدرستين الأوروبية واللاتينية مع أفضلية طفيفة للبرتغال؛ إذ منحت المؤشرات الحاسوبية نسبة 48.9 % لفرصة فوز البرتغال مقابل 26 % لمنتخب «كافيتيروس»، في حين بلغت نسبة احتمال التعادل 25.1 %، وهي النتيجة التي تخدم مصالح كولومبيا وتضمن لها البقاء في الصدارة لتجنب مواجهات مبكرة مع عمالقة الأدوار الإقصائية من أمثال إنجلترا أو كرواتيا، وسط تحذيرات شديدة أطلقها المدرب الكولومبي للاعبيه من خطورة ترك مساحات لرونالدو داخل منطقة العمليات، والتشديد على الانضباط التكتيكي للحد من فاعلية خط الوسط البرتغالي الذي يقوده الثنائي برونو فيرنانديز وفيتينيا، في مقابلة ستشهد زحفاً جماهيرياً كولومبياً كبيراً بحكم الجالية الضخمة المقيمة في ميامي، مما يضفي أجواء حماسية تحاكي مباريات الأرض بالنسبة للمنتخب اللاتيني.