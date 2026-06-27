ديشان يعود إلى معسكر منتخب فرنسا

عاد مدرب فرنسا ديدييه ديشان إلى معسكر منتخب بلاده خلال كأس العالم 2026 لكرة القدم في بوسطن، وذلك بعد مغادرته بسبب وفاة والدته، على ما أفاد الجهاز الفني لبطل العالم مرتين. كان المدرب قد غادر المعسكر يوم الثلاثاء متوجهاً إلى فرنسا لحضور جنازة والدته.



ومن المقرر أن يقود ديشان الحصة التدريبية اليوم على ملاعب حرم جامعة بنتلي في والثام «ماساتشوستس»، وذلك غداة الفوز العريض للفرنسيين على النرويج 4-1، وهو ما ضمن لهم صدارة المجموعة التاسعة. ويلتقي وصيف النسخة الماضية في دور الـ32 مع السويد الثلاثاء في إيست راذرفورد في نيوجيرسي.



وخلال غياب ديشان، تولى مساعده غي ستيفان قيادة المنتخب الفرنسي أمام النرويج. وقال بعد المباراة: أفكر كثيراً في ديدييه، نحن سعداء بعودته السريعة، قام اللاعبون بما كان يجب عليهم فعله، وكانوا متأثرين لقد سمعوا ديدييه يتحدث إليهم ويخبرهم بأنه في حالة حداد ومضطر للمغادرة. وبالطبع، نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربطهم به، أرادوا تقديم أداء جيد من أجله».