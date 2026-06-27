مشجعو كرواتيا يقتحمون حفل زفاف وسط أجواء مونديالية (فيديو)



تحول وسط مدينة فيلادلفيا، إلى مشهد احتفالي غير متوقع بعدما خرج مشجعو المنتخب الكرواتي إلى الشوارع حاملين علماً عملاقاً، وذلك قبيل المباراة الأخيرة لمنتخب بلادهم أمام غانا في دور المجموعات من كأس العالم.



وجابت المسيرة الاحتفالية شوارع المدينة في أجواء من الحماس والفرح، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ أمام مبنى بلدية فيلادلفيا، حيث صادف المشجعون حفل زفاف لزوجين جديدين كانا يلتقطان صوراً تذكارية.



وفي لحظة عفوية، أحاط المشجعون بالعروسين وطاقم الحفل، ودعوهم للانضمام إلى هتافاتهم وأغانيهم، لتتحول المناسبة الخاصة إلى احتفال جماعي بطابع مونديالي، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.