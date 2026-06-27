عثمان ديمبيلي يكتب التاريخ بأرقام مميزة في 25 دقيقة.. ماذا فعل؟



قدم عثمان ديمبيلي واحدة من أفضل مبارياته بقميص المنتخب الفرنسي أمام النرويج والتي قاد فيها منتخب بلاده إلى فوز كاسح بنتيجة 4-1، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، بأداء استثنائي من صاحب الكرة الذهبية.



واحتاج ديمبيلي إلى 25 دقيقة فقط لإحراز ثلاثة أهداف في الدقائق 7 و20 و32، ليصبح صاحب أسرع «هاتريك» في نهائيات كأس العالم منذ عام 1954، كما دخل تاريخ الكرة الفرنسية بوصفه ثالث لاعب يسجل ثلاثية في المونديال، بعد جوست فونتين الذي حقق الإنجاز مرتين في نسخة 1958، وكيليان مبابي في نهائي مونديال قطر 2022.



ورفع مهاجم فرنسا رصيده إلى 11 هدفاً بقميص منتخب بلاده، بينها 4 أهداف خلال 5 أيام فقط، بعد هدفه بشباك العراق في المباراة السابقة، كما أنها المرة الأولى في مسيرته الدولية التي يسجل فيها أكثر من هدف خلال مباراة واحدة مع المنتخب الفرنسي.



وشكلت ثلاثية النرويج رابع «هاتريك» في مسيرة ديمبيلي الاحترافية، الذي سبق له تسجيل ثلاثية بقميص رين أمام نانت عام 2016، قبل أن يكرر الإنجاز مرتين مع باريس سان جيرمان خلال عام 2025، أمام شتوتغارت وبريست.



ولم تتوقف الأرقام المميزة عند الثلاثية، حيث جاء الهدف الثالث بعد هجمة جماعية استمرت نحو 50 ثانية، تناقل خلالها جميع لاعبي المنتخب الفرنسي الـ 11 الكرة قبل أن تصل إلى ديمبيلي الذي وضعها في الشباك، في واحدة من أجمل الهجمات الجماعية في النسخة الحالية من كأس العالم.



وأكد الهدف حجم الانسجام الذي يتمتع به المنتخب الفرنسي، وقدرته على الجمع بين المهارات الفردية والعمل الجماعي، ليعزز موقعه بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها لاعبوه بقيادة ديمبيلي، والذي واصل كتابة فصل جديد من التألق في مسيرته الدولية.