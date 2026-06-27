شاهد ردة فعل فالفيردي بعد استبداله المفاجئ في وداع أوروغواي المونديالي (فيديو)



عاش فيديريكو فالفيردي ليلة صعبة، بعدما ودع منتخب أوروغواي كأس العالم 2026 إثر خسارته 1-0 أمام إسبانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة.



لكن بعيداً عن الإقصاء، خطف رد فعل لاعب ريال مدريد الأضواء بعد قرار مدربه مارسيلو بيلسا استبداله خلال الشوط الثاني.



ضمنت إسبانيا تأهلها إلى الأدوار الإقصائية، فيما انتهت حملة أوروغواي المخيبة عند دور المجموعات بشكل مفاجئ.



أما فالفيردي، قائد المنتخب الأوروغوياني في مواجهة إسبانيا، فازدادت ليلته إحباطاً بعد القرار المثير للجدل من بيلسا.



ومع تأخر أوروغواي وحاجتها إلى هدف لإبقاء آمالها قائمة، قرر بيلسا إجراء تغيير بارز في الدقيقة 57 بسحب فالفيردي وإقحام فيديريكو فيناس.



وأثار القرار نقاشاً واسعاً، نظراً لأهمية فالفيردي داخل منظومة المنتخب.



فلاعب ريال مدريد يعد أحد أبرز قادة الفريق في السنوات الأخيرة، لكنه وجد صعوبة في فرض تأثيره أمام إسبانيا، في ظل عجز أوروغواي عن السيطرة على وسط الملعب.



وكان بإمكان بيلسا تعديل النهج التكتيكي مع نهاية الشوط الأول، إلا أنه فضل الانتظار حتى الشوط الثاني قبل سحب قائده، في خطوة فسرت على أنها رسالة خلال وداع المونديال.



وبمجرد رؤية رقمه على لوحة التبديل، توجه فالفيردي مباشرة نحو خط التماس دون أي تأخير في استئناف اللعب.



لكن عند وصوله إلى مقاعد البدلاء، بدت عليه علامات الغضب بوضوح، إذ غطى فمه بقميصه وظهر متأثراً بشدة، فيما تدخل أفراد من الجهاز الفني لتهدئته.



وقد أصبحت اللقطة من أبرز مشاهد خروج أوروغواي من كأس العالم 2026.



بيلسا يوضح قراره



وبعد المباراة، علق مارسيلو بيلسا على استبدال فالفيردي مؤكداً أن القرار كان تكتيكياً بحتاً. وأوضح مدرب أوروغواي أنه أراد تعزيز الحضور الهجومي لفريقه بحثاً عن هدف التعادل أمام إسبانيا.

وقال بيلسا: «أردت أن يكون للفريق حضور أكبر في الهجوم».



ورغم التعديل، فشل المنتخب الأوروغوياني في اختراق الدفاع الإسباني، لتنتهي رحلته المونديالية عند دور المجموعات.