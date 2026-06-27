بيلسا يصرخ في وجه مذيعة على الهواء عقب إقصاء أوروغواي من كأس العالم (فيديو)



فقد المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا أعصابه خلال مقابلة صحافية ما بعد المباراة، عقب خروج منتخب أوروغواي من كأس العالم.



وتعرضت أوروغواي، التي يقودها بيلسا، للإقصاء من كأس العالم 2026 بعد خسارتها 1-0 أمام إسبانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



ولم تكن مشاركة أوروغواي مثالية لمنتخب توج باللقب العالمي مرتين، إذ اكتفى بالتعادل أمام السعودية والرأس الأخضر، قبل أن يخسر أمام إسبانيا.



وبدا بيلسا متأثراً عقب الإقصاء، إذ فقد أعصابه خلال مقابلة ما بعد المباراة التي بثتها منصة DAZN.



وظهر المدرب الأرجنتيني وهو يصرخ في وجه المذيعة قبل بدء الحوار، مطالباً بإنهائه سريعاً من أجل التوجه إلى غرفة ملابس المنتخب.



وقبل انطلاق المقابلة، صرخ قائلاً: «هيا أسرعي!».



وخلال المقابلة، بدا بيلسا متوتراً ومتحفزاً لإنهائها سريعاً، مقدماً إجابات مقتضبة، مؤكداً أن فيرناندو موسليرا طلب الخروج بعد خطئه في الهدف، وأن مسؤولية الإقصاء تقع عليه لفشله في استخراج أفضل ما لدى الفريق، قبل أن يختتم الحديث بعبارة مقتضبة غاضبة: «على الرحب والسعة».