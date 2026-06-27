صراع «كسر عظام» على الصدارة والتأهل يشعل ختام دور المجموعات في مونديال 2026



تختتم، غداً الأحد، منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 بإقامة ست مباريات حاسمة ستحدد هوية آخر المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي، في يوم كروي حافل تشارك فيه منتخبات بارزة، بينها البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، والأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وإنجلترا بقيادة هاري كين، وكرواتيا بقيادة لوكا مودريتش.



ويشهد الأحد مواجهة مرتقبة بين كولومبيا والبرتغال على صدارة المجموعة التاسعة، فيما تتنافس إنجلترا وكرواتيا وغانا على صدارة المجموعة الثانية عشرة، بينما تحسم البطاقة الأخيرة في المجموعة العاشرة بين الجزائر والنمسا.



وتنطلق مباريات الأحد بمواجهتي المجموعة الثانية عشرة، حيث تلتقي إنجلترا مع بنما في نيوجيرسي الواحدة صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما تواجه كرواتيا منتخب غانا في فيلادلفيا في التوقيت نفسه. وتتقاسم إنجلترا وغانا صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما، مع أفضلية فارق الأهداف للمنتخب الإنجليزي، بينما تحتل كرواتيا المركز الثالث بثلاث نقاط، في حين ودعت بنما المنافسات رسمياً.



وتبدو فرص إنجلترا وغانا كبيرة في بلوغ الدور المقبل، إذ يمكنهما التأهل حتى في حال الخسارة ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بينما تحتاج كرواتيا إلى التعادل على الأقل للاحتفاظ بمصيرها بين يديها.



وفي أبرز مباريات ختام دور المجموعات، تواجه كولومبيا منتخب البرتغال في ميامي في مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة التاسعة. ويدخل المنتخب الكولومبي اللقاء متصدراً بست نقاط بعد فوزه على أوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويكفيه التعادل لضمان المركز الأول.



أما البرتغال، التي عاشت أجواء مضطربة قبل انطلاق البطولة، فتحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بعدما تعادلت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أن تحقق فوزاً كبيراً على أوزبكستان بخماسية نظيفة، سجل منها كريستيانو رونالدو هدفين. ويحتاج المنتخب البرتغالي إلى الفوز لضمان صدارة المجموعة وتفادي مواجهة صعبة في الأدوار الإقصائية.



وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، تلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية مع أوزبكستان في أتلانتا، حيث يسعى المنتخب الأفريقي إلى ضمان التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بينما يحتاج المنتخب الأوزبكي إلى تحقيق فوز كبير وانتظار نتائج أخرى للإبقاء على آماله.



وتختتم منافسات الأحد، بمواجهتي المجموعة العاشرة، إذ تلتقي الأرجنتين، التي ضمنت التأهل والصدارة، مع الأردن في دالاس في مباراة تحصيل حاصل. ومن المتوقع أن يلجأ المدرب ليونيل سكالوني إلى إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين.



وفي كانساس سيتي، تخوض الجزائر والنمسا مواجهة مباشرة لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة. ويضمن الفوز التأهل لصاحبه، بينما يكفي التعادل المنتخب النمساوي، في حين قد تتأهل الجزائر بالتعادل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، لكنها ستودع البطولة في حال الخسارة.



برنامج مباريات الأحد (بتوقيت الإمارات):



1:00: بنما × إنجلترا

1:00: كرواتيا × غانا

3:30: كولومبيا × البرتغال

3:30: جمهورية الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان

6:00: الجزائر × النمسا

6:00: الأردن × الأرجنتين