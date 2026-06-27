رباعية النرويج تمنح فرنسا إنجازاً غائباً منذ 28 عاماً



فرض المنتخب الفرنسي هيمنته على المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، بعدما اكتسح النرويج بنتيجة 4-1، محققاً العلامة الكاملة في دور المجموعات للمرة الأولى منذ مونديال 1998، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المشوار في الأدوار الإقصائية.





وافتتح منتخب «الديوك» مشواره في البطولة بالفوز على السنغال 3-1، قبل أن يتغلب على العراق بثلاثية نظيفة، ثم اختتم الدور الأول برباعية في شباك النرويج، لينهي المجموعة في الصدارة برصيد 9 نقاط، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب النرويجي صاحب المركز الثاني.





وحققت فرنسا العلامة الكاملة في دور المجموعات للمرة الأولى منذ مونديال 1998، الذي توجت بلقبه على أرضها، بعدما فازت بمبارياتها الثلاث في المجموعة التاسعة.





وواصل المنتخب الفرنسي أيضاً تألقه الهجومي، بعدما سجل ثلاثة أهداف أو أكثر في آخر أربع مباريات متتالية بكأس العالم، معادلاً أطول سلسلة من هذا النوع والمسجلة باسم منتخب إسبانيا بين نسختي 1998 و2002.





وشهدت مشاركات فرنسا بعد لقب 1998 تبايناً كبيراً في النتائج، إذ ودعت من الدور الأول في مونديال 2002، ثم خسرت نهائي 2006 أمام إيطاليا، قبل الخروج من الدور الأول مجدداً في نسخة 2010، ثم ودعت من ربع نهائي نسخة 2014.





وعادت فرنسا للتتويج باللقب في مونديال 2018 بروسيا، قبل أن تخسر نهائي نسخة 2022 أمام الأرجنتين، لكنها لم تتمكن في أي من تلك المشاركات من إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، حتى نجحت في استعادة هذا الإنجاز خلال نسخة 2026.