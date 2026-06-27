تعرّف على أبرز مواجهات دور الـ32 ومواعيدها بتوقيت الإمارات



تنطلق الأحد منافسات الدور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، بمواجهة تجمع منتخبي جنوب أفريقيا وكندا عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، إيذاناً ببدء مرحلة خروج المغلوب من البطولة.



وتتواصل مباريات هذا الدور يوم الاثنين 29 يونيو، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الياباني في مواجهة مرتقبة تنطلق عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.



ويشهد يوم الثلاثاء 30 يونيو إقامة ثلاث مباريات، تبدأ بمواجهة ألمانيا وباراغواي عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، تليها مباراة هولندا والمغرب عند الساعة الخامسة صباحاً، قبل أن تختتم مواجهات اليوم بلقاء كوت ديفوار والنرويج عند الساعة التاسعة مساءً.



كما تقام ثلاث مباريات أخرى يوم الأربعاء الأول من يوليو، إذ تواجه فرنسا منتخب السويد عند الساعة الواحدة صباحاً، بينما يلتقي منتخب المكسيك أحد أفضل أصحاب المركز الثالث عند الساعة الخامسة صباحاً، على أن تحدد أطراف المباراة الثالثة، المقررة عند الساعة الثامنة مساءً، عقب استكمال مباريات دور المجموعات.



ويستضيف يوم الخميس 2 يوليو ثلاث مواجهات أيضاً، تبدأ بلقاء بلجيكا وأحد أفضل أصحاب المركز الثالث عند منتصف الليل، ثم مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك عند الساعة الرابعة فجراً، فيما تلتقي إسبانيا مع وصيف المجموعة العاشرة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.



ولم تكتمل بعد صورة مباريات الجمعة 3 يوليو، حيث تجمع المباراة الأولى، المقررة عند الساعة الثالثة صباحاً، وصيفي المجموعتين الحادية عشرة والثانية عشرة، بينما تواجه سويسرا أحد أفضل أصحاب المركز الثالث عند الساعة السابعة صباحاً، قبل أن تختتم مواجهات اليوم بلقاء أستراليا ومصر عند الساعة العاشرة مساءً.



وتختتم منافسات الدور الـ32 يوم السبت 4 يوليو، بمواجهة تجمع حاملة اللقب الأرجنتين ومنتخب الرأس الأخضر عند الساعة الثانية صباحاً، تليها مباراة تجمع متصدر المجموعة الحادية عشرة، الذي سيكون إما كولومبيا أو البرتغال، مع أحد أفضل أصحاب المركز الثالث.