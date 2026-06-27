ثلاثية ديمبلي توقظ أرقام الهاتريك في كأس العالم



سجل عثمان ديمبلي ثلاثية مميزة في تاريخ كأس العالم، بعدما أحرز 3 أهداف في الشوط الأول خلال فوز فرنسا على النرويج 4-1، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم منذ مونديال 1994، ويدخل بين أصحاب الثلاثيات التاريخية في البطولة.



سجل ديمبلي أهدافه الثلاثة في الدقائق 7 و20 و32 من مواجهة النرويج ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، ليقود منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة.



وتعد ثلاثية ديمبلي أول "هاتريك" يسجل بالكامل في الشوط الأول من مباراة بكأس العالم منذ الروسي أوليج سالينكو، الذي أحرز ثلاثة من أهدافه الخمسة في الشوط الأول أمام الكاميرون خلال مونديال 1994 بالولايات المتحدة.



ويظل أسرع "هاتريك" في تاريخ كأس العالم من نصيب المجري لازالو كيس، الذي سجل ثلاثية خلال سبع دقائق و42 ثانية بعد مشاركته بديلًا أمام السلفادور في مونديال 1982 بإسبانيا.



أما أسرع ثلاثية في بداية مباراة بكأس العالم، فتعود إلى النمساوي إيريتش بروبست، الذي أحرز ثلاثة أهداف خلال أول 24 دقيقة من مواجهة تشيكوسلوفاكيا في مونديال 1954 بسويسرا.



وضمن المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة التاسعة بهذا الانتصار، ليضرب موعدًا مع المنتخب السويدي في دور الـ 32 يوم الأربعاء المقبل، بينما يلتقي المنتخب النرويجي مع كوت ديفوار يوم الثلاثاء.