تحليل | تعادل تكتيكي يقود مصر لاجتياز الظروف الصعبة والتأهل المونديالي



في مواجهة اتسمت بالانضباط التكتيكي والقوة البدنية، انتهت قمة مصر وإيران على ملعب سياتل بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، في مباراة عكست توازناً واضحاً بين الفاعلية الدفاعية والبحث عن المساحات في الثلث الأخير.



وجاءت المباراة نموذجاً لصراع واضح بين الاستحواذ المنظم، الذي فرضه المنتخب المصري، والانضباط الدفاعي والتحولات المباشرة، التي اعتمد عليها المنتخب الإيراني.



ورغم أفضلية مصر في التحكم بإيقاع اللعب، فإن إيران نجحت في فرض معادلة التوازن عبر الصلابة الدفاعية والحد من المساحات، ليبقى الحسم موزعاً بين الطرفين حتى الدقائق الأخيرة.



وبينما خرجت مصر ببطاقة التأهل من المركز الثاني ، تبقى إيران معلقة على نتائج الآخرين، في سيناريو يعكس صعوبة المجموعة وتوازنها حتى لحظاتها الأخيرة.



إصابات مؤثرة



حسم المنتخب المصري بطاقة المركز الثاني المؤهلة عن المجموعة إلى الدور الـ32 للمونديال، بعدما اجتاز ظروف صعبة أمام إيران، تمثلت بخمسة إصابات من أعمدة الفريق، مثل محمد صلاح ومحمد عبد المنعم، وأحمد فتوح، ما اضطر "الفراعنة"، لإكمال المباراة بنقص عددي منذ الدقيقة 82، لإصابة فتوح، وإكمال التغييرات.



دخل المنتخب المصري المباراة بقيادة المدرب حسام حسن، عبر طريقة 4-2-3-1، وهدفه السيطرة على وسط الملعب عبر ثنائية الارتكاز وتفعيل الأطراف لخلق التفوق العددي في مناطق الضغط الهجومي.



وفي المقابل، اعتمد المنتخب الإيراني بقيادة أمير غالينوي، على طريقة 5-3-2، متحفظاً دفاعياً، وركز على تضييق المساحات أمام العمق وإجبار مصر على التحضير من الأطراف، مع الاعتماد على التحولات السريعة خلف الخط الخلفي.



ورغم تفوق مصر الواضح في الاستحواذ، إلا أن الفاعلية الهجومية ظلت محدودة أمام التنظيم الإيراني، حيث تحولت السيطرة إلى استحواذ سلبي في فترات من اللقاء، مقابل خطورة متقطعة لإيران عبر المرتدات السريعة.



تدخلات تكتيكية



وشهد الشوط الثاني ارتفاعاً في النسق البدني، مع تدخلات تكتيكية من الجهاز الفني المصري لإعادة التوازن بين الخطوط، خصوصاً بعد تراجع نسبي في سرعة التحول الهجومي.



وسعى حسام حسن إلى تعزيز الصلابة الدفاعية والمرونة في الوسط عبر تغييرات مؤثرة، من أبرزها الدفع بمروان عطية لضبط الإيقاع، وإشراك عمر مرموش، لزيادة الحيوية في الثلث الأخير، إضافة إلى قرارات تهدف لإدارة الجهد البدني بعد ضمان أفضلية التأهل، أبرزها استبدال محمد صلاح بـ"زيزو".



وفي المقابل، حاولت إيران رفع مستوى الخطورة عبر تغييرات هجومية، أبرزها إشراك قدوس ومحبي، ما منح الفريق دفعة إضافية في الدقائق الأخيرة، دون أن ينجح في كسر التنظيم الدفاعي المصري الذي حافظ على توازنه حتى صافرة النهاية.