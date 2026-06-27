حصاد المونديال.. مصر تواصل الحلم ووداع مبكر للسعودية والعراق

نجحت مصر في كتابة صفحة جديدة من تاريخها الكروي في مونديال 2026 ببلوغ دور الـ32 للمرة الأولى، فيما أسدل الستار على مشوار السعودية والعراق بخروج مبكر من البطولة، وشهدت الجولة أيضاً تألق فرنسا بفوز كاسح على النرويج برباعية قادها عثمان ديمبلي بـ"هاتريك"، إلى جانب حسم إسبانيا وبلجيكا بطاقتي التأهل والصدارة في مجموعتيهما.

وسحق المنتخب الفرنسي نظيره النرويجي 4-1، سجل منها عثمان ديمبلي ثلاثية "هاتريك"، ليحتل المركز الأول في المجموعة التاسعة من كأس العالم 2026، ويتأهل لمواجهة أحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في دور الـ32.

في فوكسبورو، ماساتشوستس، أنهى منتخب "الزرق" الذي سجل أهدافه بفضل الفائز بالكرة الذهبية ديمبلي (7 و20 و32) وديزيريه دويه (90+4)، مشواره في المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، وسيخوض مباراته في دور الـ32 الثلاثاء في نيويورك.

أما النرويج التي خاضت اللقاء من دون هدافها إرلينغ هالاند الذي جلس على مقاعد البدلاء، فقد قلصت الفارق بهدف ثيلو آسغارد (21). وبحصولها على المركز الثاني برصيد 6 نقاط ستواجه منتخب ساحل العاج، صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة، الثلاثاء في دالاس.

وودع منتخب العراق مونديال 2026 في كرة القدم رسميا بخسارة ثالثة موجعة وثقيلة أمام السنغال 0-5 الجمعة في تورونتو، في مباراة أكملها باكرا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13.

وبعد افتتاح حبيب ديارا التسجيل (4)، طُرد المدافع ريبين سولاقا (13)، ثم انهار العراق في الشوط الثاني وتلقى أربعة أهداف عبر إسماعيلا سار (56) وباب غي (59، 71)، وإيليمان ندياي (82)، لتضمن السنغال فوزها الأول وتبلغ دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وحسم المنتخب الإسباني تأهله وتصدر المجموعة الثامنة عقب فوزه على الأوروغواي 1-0 في غوادالاخارا.

ورفع "لا روخا" رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق أربع نقاط عن الرأس الأخضر التي كتبت التاريخ من خلال تأهلها إلى الأدوار الاقصائية في مشاركتها الأولى برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز الثاني، فيما ودعت الأوروغواي البطولة مبكرا مكتفية بحصد نقطتين بفارق الأهداف عن السعودية الأخيرة.

وودّعت السعودية المونديال على الرغم من تعادلها سلبا مع الرأس الأخضر التي حققت تأهلا تاريخيا في مشاركتها الأولى إلى دور الـ32 من دون أي فوز، الجمعة في هيوستن، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

وأنهت السعودية التي تستضيف النهائيات في 2034، مشاركتها السابعة بنقطتين متذيلة ترتيب المجموعة الثامنة التي تصدرتها إسبانيا (7 نقاط) وتأهلت منها الرأس الأخضر بثلاث نقاط بمفاجأة على حساب الأوروغواي (2) التي خرجت بدورها.

حلّت مصر وصيفة لمجموعتها بتعادلها مع إيران 1-1 الجمعة في سياتل، وذلك بعد ساعات من ضمانها التأهل رسميا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها الأربع.

وافتتح محمود صابر التسجيل لمصر (5)، ثم أهدرت إيران ركلة جزاء عبر مهدي طارمي، قبل أن يعادل لها رامين رضائيان (14).

ورفعت مصر رصيدها إلى خمس نقاط في المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن بلجيكا التي فازت على نيوزيلندا 5-1.

استعادت بلجيكا توازنها وحققت فوزها الأول في نهائيات كأس العالم 2026، بتغلبها على نيوزيلندا 5-1 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة، لتضرب عصفورين بحجر واحد من خلال حجز مقعدها في دور الـ32 وانتزاع الصدارة.

وسجّل أهداف بلجيكا لياندرو تروسار (28 و50) والقائد كيفن دي بروين (66) وروميلو لوكاكو (86) والبديل أليكسي سالماكرس (90+4) ولنيوزيلندا إيلايجا جاست (84).

ورفع البلجيكيون رصيدهم إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق هدف عن مصر المتأهلة عن الوصافة بعد تعادلها أمام إيران الثالثة (3 نقاط) 1-1، فيما حلت نيوزيلندا اخيرة بنقطة يتيمة.