بلجيكا تحسم التأهل إلى دور الـ32 بفوز مستحق على نيوزيلندا



تأهل المنتخب البلجيكي إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة.



ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى خمس نقاط، لينتزع المركز الأول ويحجز بطاقة العبور إلى دور الـ32، فيما ودع منتخب نيوزيلندا البطولة رسمياً بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.



فيما حل المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، وبفارق الأهداف عن بلجيكا، بعد تعادله 1-1 مع المنتخب الإيراني، الذي أنهى مشواره في المركز الثالث، وينتظر حسابات البطاقات الثماني المؤهلة إلى دور الـ32 للمونديال.



وكانت الجولة الأولى للمجموعة قد شهدت تعادل إيران مع نيوزيلندا 2-2، وتعادل بلجيكا مع مصر 1-1، بينما أسفرت الجولة الثانية عن تعادل إيران مع بلجيكا سلبياً، وفوز المنتخب المصري على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، قبل أن يحسم المنتخب البلجيكي تأهله بانتصاره في الجولة الختامية.



أفضلية مطلقة



فرض المنتخب البلجيكي أفضليته على مجريات الشوط الأول، بعدما سيطر على الاستحواذ وصنع عدداً كبيراً من الفرص، في مقابل اعتماد المنافس على التكتل الدفاعي ومحاولات محدودة للهجمات المرتدة.



وبدأ المنتخب البلجيكي المباراة بضغط هجومي مكثف، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكراً عندما ارتطمت تسديدة لياندرو تروسارد بالقائم الأيمن في الدقيقة 11، قبل أن يتألق الحارس النيوزيلندي ماكس كروكومب في التصدي لتسديدة قوية من كيفن دي بروين، ثم أبعد رأسية براندون ميشيلي بعد لحظات.



واستمرت المحاولات البلجيكية عبر جيريمي دوكو وتروسارد، بينما تدخل حكم الفيديو في الدقيقة 21 ليرفض احتساب ركلة جزاء لصالح بلجيكا، وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 28، عندما استغل لياندرو تروسارد ارتباكاً داخل منطقة الجزاء إثر تنفيذ ركلة ركنية، ليودع الكرة من مسافة قريبة في الشباك، مانحاً بلجيكا هدف التقدم.



وبعد الهدف، واصل المنتخب البلجيكي فرض سيطرته، واقترب من تعزيز النتيجة عبر هانز فاناكن، وجيريمي دوكو، وكيفن دي بروين، وتشارلز دي كيتيلاري، إلا أن التألق اللافت للحارس كروكومب، إلى جانب صلابة الدفاع النيوزيلندي، حالا دون اهتزاز الشباك مجدداً.



وفي المقابل، اكتفى منتخب نيوزيلندا بمحاولات هجومية محدودة، أبرزها ركلة ركنية في الدقيقة 30، دون أن يشكل خطورة حقيقية على المرمى البلجيكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لبلجيكا بهدف نظيف.



فرض الهيمنة



واصل المنتخب البلجيكي فرض هيمنته في الشوط الثاني، وعزز تفوقه الهجومي بإضافة أربعة أهداف، ليؤكد أفضليته أمام منتخب نيوزيلندا ويحسم المباراة بأداء هجومي منظم وسيطرة شبه كاملة على مجريات اللعب.



وبدأ المنتخب البلجيكي الشوط بقوة، وبعد دقائق قليلة من البداية، نجح لياندرو تروسارد في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 50، عندما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الزاوية العليا للمرمى، مستفيداً من تمريرة هانز فاناكن، بعدما ارتدت إليه محاولته الأولى التي تصدى لها الدفاع.



وحاول منتخب نيوزيلندا العودة إلى أجواء المباراة، وكاد إليجاه جاست أن يقلص الفارق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس تيبو كورتوا تألق في التصدي لها، قبل أن يهدر تيم باين فرصة أخرى بتسديدة مرت خارج المرمى.



ورد المنتخب البلجيكي بضغط هجومي متواصل، فأهدر آرثر ثيات أكثر من فرصة، بينما واصل كيفن دي بروين تهديد المرمى بتسديدات متكررة، حتى تمكن في الدقيقة 66 من تسجيل الهدف الثالث بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلى، مؤكداً تفوق بلجيكا.



وأجرى المنتخبان عدة تبديلات بعد الهدف الثالث، حيث دفع المنتخب البلجيكي بأمادو أونانا وأليكسيس ساليمايكيرس وماتياس فرنانديز-باردو، بينما أشرك المنتخب النيوزيلندي كالوم ماكاوات ومايكل بوكسال لتنشيط صفوفه، إلا أن الأفضلية بقيت للمنتخب البلجيكي.



وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة متبادلة، بعدما قلص منتخب نيوزيلندا الفارق في الدقيقة 84 عبر إليجاه جاست، الذي استغل ركلة ركنية ليسدد كرة قوية إلى الشباك، لكن الرد البلجيكي جاء سريعاً وحاسماً بعد دقيقتين فقط، عندما دفع المدرب بروميلو لوكاكو من على مقاعد البدلاء، فلم يحتج المهاجم المخضرم سوى دقائق ليترك بصمته، إذ ارتقى لعرضية متقنة من نيكولاس راسكين وحولها برأسه من مسافة قريبة إلى داخل المرمى في الدقيقة 86.



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أطلق المنتخب البلجيكي رصاصة الرحمة على نظيره النيوزيلندي من هجمة مرتدة خاطفة، حيث قاد روميلو لوكاكو هجمة سريعة ببراعة، ليهدي تمريرة حاسمة متقنة إلى زميله أليكسيس ساليمايكيرس المتمركز داخل منطقة الجزاء، الذي لم يتردد في إطلاق تسديدة زاحفة، مختتماً خماسية «الشياطين الحمر» في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.