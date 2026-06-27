مصر تعبر إلى دور الـ32 للمونديال بتعادل مثير مع إيران.. وتضرب موعداً نارياً مع أستراليا

حجز منتخب مصر مقعده في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما فرض التعادل الإيجابي 1-1 على منتخب إيران، في المباراة التي جمعتهما على استاد لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر منتخب بلجيكا، ويضرب موعداً مع منتخب أستراليا في دور الـ32، في المباراة المقررة عند الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت الإمارات.

وفي المقابل، أنهى منتخب إيران مشواره في المجموعة بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ليبقي آماله معلقة بانتظار حسم حسابات أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث للتأهل إلى دور الـ32.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، حقق منتخب بلجيكا فوزاً كبيراً على نيوزيلندا بنتيجة 5-1، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما ودع المنتخب النيوزيلندي البطولة بعدما اكتفى بنقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل إيران مع نيوزيلندا 2-2، وتعادل مصر مع بلجيكا 1-1، فيما أسفرت الجولة الثانية عن تعادل إيران مع بلجيكا دون أهداف، وفوز مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

شوط مثير

جاء الشوط الأول مثيراً بين مصر وإيران، بعدما تبادل المنتخبان السيطرة والفرص في مواجهة اتسمت بالإيقاع السريع والندية منذ الدقائق الأولى.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة، عندما استغل محمود صابر كرة وصلته داخل منطقة الجزاء، ليسددها قوية بيسراه، سكنت الزاوية السفلى للمرمى، بعدما سبقها محاولة لمحمد صلاح تصدى لها الدفاع الإيراني.

ورد المنتخب الإيراني سريعاً، وتحصل على ركلة جزاء إثر خطأ من محمد عبد المنعم ضد مهدي طارمي داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس المصري مصطفى شوبير تألق في التصدي لتسديدة طارمي، محافظاً على تقدم "الفراعنة" في الدقيقة 11.

ولم يدم التفوق المصري طويلاً، إذ واصل المنتخب الإيراني ضغطه الهجومي، وبعد تصدٍ جديد من شوبير لمحاولة ميلاد محمدي، تابع رامين رضائيان الكرة المرتدة وأسكنها الشباك في الدقيقة 14، مدركاً التعادل لإيران.

وشهدت الدقيقة نفسها ضربة موجعة للمنتخب المصري بإصابة محمد عبد المنعم، الذي غادر الملعب ليشارك ياسر إبراهيم بديلاً له، واستمرت المحاولات المتبادلة بعد هدف التعادل.

واقترب مصطفى زيكو من إعادة التقدم لمصر بتسديدة مرت بجوار القائم، بينما هدد الإيرانيون مرمى شوبير عبر تسديدة سامان قدوس ورأسية شجاع خليل زاده، لكنهما افتقدتا الدقة.

وفرض المنتخب المصري ضغطاً أكبر في الدقائق الأخيرة، وصنع عدة فرص عن طريق تريزيجيه ومحمد هاني ومحمود صابر، إلا أن الحارس علي رضا بيرانفند ودفاع إيران نجحا في الحفاظ على التعادل الإيجابي 1-1.

نشاط هجومي

دخل المنتخب المصري الشوط الثاني بنشاط هجومي واضح سعياً لاستعادة التقدم، وأجرى مدربه تبديلين مع بداية الفترة الثانية، بدخول عمر مرموش ومروان عطية بدلاً من إمام عاشور ومحمود صابر، ما منح "الفراعنة" زخماً أكبر في الثلث الهجومي.

وبدأ المنتخب الإيراني بمحاولة مبكرة عبر سعيد عزت الله، الذي سدد كرة بعيدة مرت فوق العارضة، قبل أن يرد المنتخب المصري بسلسلة من الفرص، أبرزها تسديدة تريزيجيه التي أبعدها الحارس علي رضا بيرانفند ببراعة بعد تمريرة من محمد صلاح في الدقيقة 49.

واستمرت الأفضلية المصرية، حيث صنع محمد صلاح فرصة جديدة من ركلة ركنية، قابلها مهند لاشين برأسية مرت بجوار القائم، فيما تصدى الدفاع الإيراني لمحاولة أخرى من تريزيجيه داخل منطقة الجزاء.

وفي المقابل، اعتمد المنتخب الإيراني على التسديدات البعيدة، وكانت أخطرها عبر سامان قدوس، الذي سدد كرة مرت بمحاذاة القائم، وأجرى المنتخب المصري تغييراً مؤثراً في الدقيقة 57 بخروج محمد صلاح ودخول أحمد سيد "زيزو".

وواصل "الفراعنة" ضغطهم الهجومي، ليحصلوا على عدة ركلات ركنية متتالية، لكن الدفاع الإيراني، بقيادة شجاع خليل زاده وعلي نعمتي، نجح في إبعاد الخطورة، كما تصدى لمحاولتي زيزو وعمر مرموش.

وتدخلت تقنية الفيديو في الوقت بدل الضائع لإلغاء هدف سجله المنتخب الإيراني برأسية شجاع خليل زاده بداعي التسلل، ليحسم المنتخب المصري تأهله بحصوله على بطاقة المركز الثاني في المجموعة.