كأس العالم 2026.. مواعيد مباريات الحسم والقنوات الناقلة





تشهد ملاعب بطولة كأس العالم 2026™ إثارة بالغة مع انطلاق مواجهات جولة الحسم فجر الغد للمجموعات العاشرة والحادية عشر والثانية عشر في مرحلتها الأولى.

وتأتي هذه اللقاءات لتحديد ملامح المقاعد المتبقية المؤهلة إلى دور الـ32 المرتقب، حيث تتنافس المنتخبات بضراوة لاقتناص بطاقات العبور وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبيرين.

تتجه الأنظار بشكل خاص إلى مواجهتي المجموعة العاشرة؛ حيث يخوض المنتخب الجزائري مواجهة "مكونة أو مكسورة" ومصيرية أمام نظيره النمساوي على أرضية استاد كانساس سيتي، في مباراة يبحث فيها كلا الطرفين عن حسم المركز الثاني ومرافقة الأرجنتين إلى الدور المقبل.

وفي ذات التوقيت، يصطدم المنتخب الأردني بعقبة راقصي التانغو الأرجنتينيين المتأهلين مسبقاً، في اختبار تاريخي وصعب للنشامى الساعين لتحقيق مفاجأة مونديالية مدوية وضمان مقعد إقصائي.

وعلى صعيد المجموعتين الحادية عشر والثانية عشر، تبرز قمم أوروبية-لاتينية وإفريقية نارية كلقاء كولومبيا والبرتغال، وكرواتيا ضد غانا، والتي ستحدد حساباتها المعقدة أسماء الملتحقين بركب المتأهلين الـ26 الرسميين.

بنما × إنجلترا01:00 بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: بي إن سبورتس

كرواتيا × غانا01:00 بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: بي إن سبورتس

كولومبيا × البرتغال03:30 بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: بي إن سبورتس

الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان 03:30 بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: بي إن سبورتس

الجزائر × النمسا06:00 بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: بي إن سبورتس

الأردن × الأرجنتين06:00 بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: بي إن سبورتس