الرأس الأخضر يكرر معجزة مونديال 1990

فجّر منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) واحدة من أبرز المفاجآت الرقمية والتاريخية في منافسات بطولة كأس العالم 2026، بحجزه مقعداً رسمياً في دور الـ32 بكل جدارة واستحقاق، معيداً صياغة مفاهيم التأهل في العرس العالمي.

فقد حقق منتخب الرأس الأخضر هذا الإنجاز التاريخي والفريد من نوعه باحتلاله المركز الثاني برصيد 3 نقاط كاملة، جمعها من ثلاثة تعادلات متتالية دون تسجيل أي فوز أو تجرع أي خسارة، خلف المنتخب الإسباني المتصدر برصيد 7 نقاط، ومتفوقاً على منتخبي الأوروغواي والسعودية اللذين تذيلا الترتيب برصيد نقطتين لكل منهما من تعادلين وخسارة واحدة.

هذه المفارقة الرقمية النادرة تعكس مدى الانضباط الدفاعي والصلابة التكتيكية التي تسلح بها منتخب الرأس الأخضر، ليقتنص بطاقة العبور المباشرة دون الحاجة لانتصار واحد، مستفيداً من النظام الموسع الجديد للبطولة.

وظاهرة التأهل من دور المجموعات بثلاثة تعادلات دون تحقيق أي فوز هي حالة نادرة للغاية ولكنها ليست بجديدة تماماً على الإرث المونديالي، حيث سُجلت سابقاً في نسختين تاريخيتين عندما كان دور المجموعات يتألف من 24 منتخباً ويسمح بصعود أفضل ثوالث.

وتبرز الحالة الأولى والأشهر في مونديال إيطاليا 1990، عندما نجح المنتخب الأيرلندي في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من المجموعة السادسة بعد ثلاثة تعادلات متتالية أمام إنجلترا (1-1)، ومصر (0-0)، وهولندا (1-1)، ليجمع 3 نقاط ويتأهل عبر القرعة مع هولندا لتماثلهما التام في النقاط والأهداف. وفي ذات البطولة، كرر منتخب هولندا السيناريو نفسه وتأهل بثلاثة تعادلات وضمن مقعده كأحد أفضل المنتخبات المحتلة للمركز الثالث.

أما الحالة المشابهة الأخرى فكانت في مونديال الولايات المتحدة 1994، حيث تأهل المنتخب الإيطالي (وصيف تلك النسخة لاحقاً) من المجموعة الخامسة المعقدة بثلاث نقاط جمعها من فوز وخسارة، لكن المجموعة ذاتها شهدت تأهل منتخبات أخرى برصيد مماثل، ليبقى النموذج الأبرز المشابه لـ الرأس الأخضر هو النموذج الأيرلندي والهولندي لعام 1990 كأبرز تأهل بالتعادلات النظيفة، قبل أن يضيف منتخب الرأس الأخضر اسمه كأول منتخب إفريقي يحقق هذا الإنجاز الفريد في النسخة الحديثة لعام 2026 محتلاً المركز الثاني مباشرة وبشكل صريح ومثبت إحصائياً.