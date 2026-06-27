قطار المونديال يشتعل.. 26 منتخباً في دور الـ32.. تعرّف إليها

ارتفعت وتيرة الإثارة في منافسات بطولة كأس العالم 2026 مع اكتمال ملامح خريطة المتأهلين بشكل كبير، حيث حجز 26 منتخباً مقاعدهم رسمياً في دور الـ32 حتى الآن، بانتظار تحديد المقاعد الستة المتبقية لحسم الحسابات المعقدة للمجموعات الأخبرة.

تضم قائمة المنتخبات المتأهلة توليفة قوية من عمالقة اللعبة والمفاجآت الحصانية؛ حيث تأهلت كلاً من المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، البوسنة والهرسك، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، الإكوادور، اليابان، هولندا، السويد، أستراليا، الرأس الأخضر، مصر، إنجلترا، غانا، باراغواي، البرتغال، وإسبانيا. هذا التنوع القاري الكبير يمهد لصدامات كروية طاحنة ومواجهات مرتقبة في الدور الإقصائي الأول للبطولة بنظامها الموسع، حيث تشير التوقعات الأولية إلى احتمالية تصادم الماكينات الألمانية مع راقصي التانغو الأرجنتيني، أو مواجهة نارية عربية-إفريقية محتملة، إلى جانب الصدام المنتظر بين كبار أوروبا مثل فرنسا وإنجلترا في مسارات قد تكون مبكرة بحسب الترتيب النهائي للمجموعات.

وقد حفلت الصحف الرياضية الصادرة اليوم السبت بتحليلات عميقة لآراء الخبراء الذين استعرضوا السيناريوهات المعقدة للدور المقبل؛ حيث كتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تحليلها للمشهد المونديالي أن "النسخة الحالية أثبتت ذوبان الفوارق التقليدية، ودور الـ32 لن يرحم الكبار، خاصة مع وجود منتخبات عنيدة مثل النرويج بقيادة هالاند والرأس الأخضر المنظم دفاعياً، مما يجعل توقع هوية المتأهلين للمراحل المتقدمة ضرباً من الخيال".

من جهتها، ركزت صحيفة "ماركا "الإسبانية على المسار المتوقع للماتادور، مشيرة في مقالها الافتتاحي إلى أن "إسبانيا والبرتغال حققتا الأهم بالعبور، لكن التحدي الحقيقي يبدأ الآن؛ فالخطأ في دور الـ32 يعني حزم الحقائب مبكراً، والمواجهات المرتقبة ستضع التكتيكات التدريبية أمام اختبار حقيقي مشحون بالضغط النفسي".

وفي السياق ذاته، استعرضت صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية جهوزية "السيليساو" عبر مقتطف لأحد الخبراء جاء فيه: "المنتخب البرازيلي تأهل بهيبته المعتادة، لكن وجود منتخبات إفريقية متطورة تكتيكياً مثل غانا والمغرب وكوت ديفوار في هذا الدور يفرض على المدربين إعادة حساباتهم الفنية، إذ لم يعد هناك ما يسمى بمواجهة سهلة في كأس العالم الحديثة"، لتجمع الآراء الرياضية اليوم على أن دور الـ32 سيكون بمثابة بطولة جديدة تماماً تتسم بالإثارة المطلقة والمفاجآت المدوية.