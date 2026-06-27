تحليل| الاستحواذ الإسباني يهزم الصمود الأوروغوياني

جاءت مباراة إسبانيا وأوروغواي، التي أقيمت صباح السبت ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة، وحسمها الماتادور بهدف دون رد، متوسطة الإيقاع الفني، لكنها حفلت بالصراعات الذهنية والبدنية، حيث فرض المنتخب الإسباني هيمنته المطلقة على الاستحواذ منذ صافرة البداية، باحثاً عن ثغرة في جدار دفاعي أوروغوياني صلب، تمركز بصورة جيدة لامتصاص حماس الإسبان وإغلاق المنافذ المؤدية إلى مرماه.

وفي المقابل، كان الاستحواذ والبناء من الخلف المفتاح الأساسي لإسبانيا لفرض الإيقاع وتسيير مجريات اللعب بسلاسة معهودة، وبوجود النجم رودري في محور الارتكاز كصمام أمان، تمكن الماتادور من تدوير الكرة ونقلها عبر الخطوط بأريحية كاملة، ما منح ثنائي الوسط المتقدم حرية التحرك العمودي وصناعة اللعب، في وقت تكفل فيه التنظيم الدفاعي والعودة السريعة للاعبي الوسط بإحباط معظم محاولات المنافس في شن الهجمات المرتدة، ليؤمن العمق الإسباني بصورة مثالية طوال 90 دقيقة.

وتفوق الإسبان عبر الجبهة اليمنى، التي قادها لامين يامال، حيث صنعت تحركاته مساحات في دفاع أوروغواي، وساند هذا التألق على الأطراف تمركز ذكي وحالة فنية مميزة للمهاجم ميكيل أويارزابال، الذي أجاد سحب مدافعي أوروغواي وفتح ممرات التمرير، لتأتي اللمسة الحاسمة والنجاعة الهجومية بفضل المهارة العالية والحلول الفردية والمثابرة التي قدمها الثلاثي لامين يامال (قبل استبداله)، وبيدري، وأليكس بايينا، الذين رجحوا كفة منتخبهم في الثلث الأخير بفضل دقة التمركز وسرعة اتخاذ القرار.

وعلى الجانب الآخر، واجه مدرب أوروغواي هذه السيطرة الإسبانية بأسلوب بدني صارم يعتمد على الضغط العكسي المكثف فور فقدان الكرة لإرباك عملية البناء الإسباني ومنع لاعبي المحور من التمرير المريح. وانتهجت أوروغواي استراتيجية الانكماش وتضييق المساحات في الثلث الأخير بدفاع منضبط لقطع الكرات العرضية، مع الاعتماد الكامل على افتكاك الكرة والانطلاق السريع نحو المرمى، مستغلة القوة البدنية الكبيرة لفيديريكو فالفيردي في قيادة التحولات من عمق الملعب، والتوغلات السريعة لماكسيميليانو أراوخو على الأطراف، والتي شكلت تهديداً حقيقياً، لولا اليقظة الدفاعية الإسبانية التي حسمت تفاصيل المباراة ومنحت منتخبها صدارة المجموعة.