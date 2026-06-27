ديشامب يعود لقيادة فرنسا قبل دور الـ32

يعود ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إلى معسكر المنتخب في كأس العالم 2026، في الوقت المناسب للمشاركة في الحصة التدريبية، السبت، بعد رحلة سريعة إلى بلاده لحضور جنازة والدته، بحسب ما أكد مساعده غي ستيفان.

وقال ستيفان، عقب فوز فرنسا على النرويج 4-1 في ختام دور المجموعات: «بطبيعة الحال أفكر كثيراً في ديدييه. سأتحدث معه لاحقاً، لكننا جميعاً سعداء جداً بعودته قريباً للغاية، وسيكون حاضراً في التدريب غداً بعد الظهر».

وغاب ديشامب عن المباراة، التي أقيمت على ملعب جيليت قرب بوسطن، لحضور جنازة والدته في جنوب غرب فرنسا، بعد وفاتها في وقت سابق من الأسبوع.

ومن المقرر أن يترك قائد فرنسا السابق منصبه مديراً فنياً لـ«الديوك» في نهاية النسخة الحالية من كأس العالم، بعد 14 عاماً في قيادة المنتخب.

وشهدت المباراة تألق عثمان ديمبيلي، الذي سجل ثلاثية في الشوط الأول، ليقود فرنسا إلى فوز كبير على منتخب النرويج، الذي خاض اللقاء بتشكيلة احتياطية، محققاً العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، ومتصدراً المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط.

وأضاف ديزيريه دويه الهدف الرابع لفرنسا في الدقائق الأخيرة.

وقال ستيفان: «كان عثمان حاسماً للغاية اليوم. تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة بكأس العالم أمر استثنائي».

وأضاف: «أعتقد أن هدف دويه كان أول هدف برأسه في مسيرته. كان هناك الكثير من الأمور المثيرة في المباراة، وربما كان بإمكاننا تسجيل هدفين إضافيين».

وتابع: «النرويج فريق قوي، لكنها لم تشارك بكامل تشكيلتها».

وأضاف المدرب البالغ من العمر 69 عاماً: «كان يوماً رائعاً، شهد الكثير من الأهداف واللحظات الجيدة، وقد استمتع اللاعبون كثيراً»، مشيراً إلى أن المنتخب النرويجي أراح نجميه إرلينغ هالاند والقائد مارتن أوديغارد.

وتعد فرنسا، المتوجة بلقب كأس العالم 2018 ووصيفة نسخة 2022، من أبرز المرشحين للفوز باللقب في النسخة الحالية.

وستواجه فرنسا في دور الـ32، الثلاثاء المقبل، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، منتخب السويد، صاحب المركز الثالث في المجموعة السادسة، أو صاحب المركز الثالث في المجموعة السابعة.

وأوضح ستيفان: «كنا نرغب حقاً في احتلال المركز الأول لأسباب لوجستية، لأن رحلة طيران لمدة 45 دقيقة أفضل من ثلاث أو أربع ساعات إلى دالاس».

ومن جهتها، تتوجه النرويج إلى دالاس لمواجهة كوت ديفوار، بعدما احتلت المركز الثاني في المجموعة.