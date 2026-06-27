إسبانيا تطير بالصدارة وتنهي مشوار أوروغواي مبكراً

حسم المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثامنة وبطاقة العبور إلى دور الـ32 بطلاً لمجموعته، بعد تحقيقه فوزاً ثميناً على منتخب أوروغواي بهدف دون رد، سجله أليكس بائينا في الدقيقة 42، في اللقاء الذي جمعهما صباح السبت على ملعب غوادالاخارا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وبهذا الانتصار، رفع «الماتادور» رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، فيما ودع منتخب أوروغواي منافسات البطولة رسمياً بعدما تجمد رصيده عند نقطتين.

دخل المنتخبان المباراة بطموح تحقيق الفوز، إذ سعى منتخب «لاروخا» إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثامنة، بينما تمسك منتخب أوروغواي بآماله في التأهل، مدركاً أن الفوز على إسبانيا قد يضعه في صدارة المجموعة.

واتضحت رغبة الطرفين في التسجيل منذ الدقائق الأولى، مع أفضلية نسبية للمنتخب الإسباني الذي شكل خطورة أكبر وأهدر عدة فرص. وفي المقابل، تراجع منتخب أوروغواي لتأمين دفاعه أمام الثلاثي الهجومي لامين يامال وميكل أويارزابال وأليكس بائينا، معتمداً على محاولات متباعدة لم تشكل تهديداً حقيقياً. ومع تقدم الدقائق، بادر منتخب أوروغواي بالهجوم عبر أراوخو وداروين نونيز دون فاعلية، ليأتي الرد الإسباني بواسطة أليكس بائينا، الذي استغل عرضية متقنة من ماركوس يورينتي، وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، اندفع لاعبو أوروغواي منذ البداية بحثاً عن تعديل النتيجة، ونفذ أراوخو ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الدفاع الإسباني. ولم تشهد الدقائق العشر الأولى أحداثاً بارزة، مع تراجع في إيقاع المباراة بسبب بطء التحضير والتمريرات في وسط الملعب، بينما أهدر داني أولمو فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني لإسبانيا بعدما سدد الكرة فوق العارضة وهو في مواجهة المرمى.

وبينما شكل لامين يامال مصدر إزعاج مستمر لدفاع أوروغواي، برز أراوخو بحضور هجومي وانطلاقات سريعة ومهارات فردية، غير أن كليهما واجه رقابة لصيقة. كما سنحت أخطر فرص أوروغواي عبر تسديدة مباغتة من أوليفيرا أبعدها حارس إسبانيا إلى ركلة ركنية لم يستفد منها الفريق، وفي المقابل أطاح فيران توريس بفرصة تعزيز التقدم بعدما سدد الكرة فوق العارضة، لتنتهي المباراة بفوز منتخب «لاروخا» بهدف دون رد.