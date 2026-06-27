تصنيف «فيفا» يكشف الأكثر تأثيرًا في كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أحدث نسخة من تصنيف «باور رانكينج» للاعبي كأس العالم 2026، وهو تصنيف يعتمد على تحليل البيانات لقياس تأثير اللاعبين في المباريات، بعد التغييرات التي شهدتها الجولتان الثانية والثالثة من دور المجموعات، مع بروز عدد من النجوم في فئات الهجوم والإبداع والدفاع.

ويعتمد التصنيف، الذي تقدمه «فيفا» على تحليلات متقدمة لتقييم مساهمات اللاعبين في الجوانب الهجومية والإبداعية والدفاعية، بهدف رصد أكثر العناصر تأثيرًا في البطولة مع تقدم منافساتها.

واستعاد ليونيل ميسي صدارة فئة الهجوم بعد المستوى الذي قدمه في فوز الأرجنتين على النمسا، بينما حافظ الفرنسي أوليسي على وجوده ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في فئة الإبداع، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده على العراق بثلاثية نظيفة.

وتصدر البلجيكي براندون ميشيل فئة الدفاع بعد تقدمه مركزًا واحدًا، في حين سجل المغربي بلال الخنوس أكبر قفزة في التحديث الأخير، بعدما ارتقى إلى المركز 24 في تصنيف الإبداع.

وشهد التصنيف أيضًا تقدمًا لافتًا للبوسني كريم ألاجبيجوفيتش، الذي قفز 276 مركزًا ليحتل المركز 23 في تصنيف الهجوم، في واحدة من أكبر الطفرات الفردية خلال البطولة.

وسجل لاعبو كوت ديفوار حضورًا قويًا في التحديث، إذ تقدم جويلا دوي 107 مراكز في تصنيف الدفاع، بينما صعد نيكولاس بيبي إلى المركز 19 في تصنيف الهجوم بعد تسجيله هدفين مع منتخب بلاده.

وواصل الكندي أليستير جونستون تقدمه كذلك، بعدما قفز 103 مراكز في تصنيف الدفاع، ليكون من أبرز المستفيدين من نتائج الجولتين الثانية والثالثة.

وأوضح الموقع الرسمي لـ«فيفا» أن التحديث الأخير يشمل جميع مباريات البطولة التي أقيمت حتى فوز تركيا على الولايات المتحدة وتعادل أستراليا مع باراغواي، على أن تتواصل تحديثات التصنيف مع تقدم منافسات كأس العالم.