العراق يرفع حصيلة البطاقات الحمراء في مونديال 2026 إلى 9

رفع منتخب العراق حصيلة البطاقات الحمراء في كأس العالم 2026 إلى 9 حالات طرد، بعدما تلقى لاعبه ريبين سولاقا بطاقة حمراء خلال مواجهة السنغال في ختام منافسات المجموعة التاسعة.

وتعرض سولاقا للطرد في الدقيقة العاشرة من المباراة التي خسرها منتخب العراق أمام السنغال بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وساهم الطرد المبكر في زيادة صعوبة مهمة «أسود الرافدين» أمام المنتخب السنغالي، قبل أن يتلقى العراق خسارة قاسية أنهت مشواره في البطولة من الدور الأول دون أي نقطة.

وخسر منتخب العراق مبارياته الثلاث في المجموعة التاسعة أمام النرويج وفرنسا والسنغال، ليغادر المونديال مبكرًا بعد بداية صعبة ونتائج ثقيلة.

وأصبح سولاقا صاحب تاسع حالة طرد في البطولة حتى الآن، كما بات ثالث لاعب عربي يتلقى البطاقة الحمراء في النسخة الحالية من كأس العالم.

وسبق سولاقا في قائمة المطرودين كل من القطريين همام الأمين وعاصم مادبو، والجنوب أفريقيين سفيفيلو سيثول وثيمبا زواني، والمكسيكي سيزار مونتيس، والبوسني طارق محرموفيتش، والباراغواياني ميجيل ألميرون، والبلجيكي ناثان نجويي.