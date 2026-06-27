مبابي يواصل مطاردة ميسي بعد تخطي إنجاز بيليه

واصل كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، مطاردة الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما تجاوز رقم الأسطورة البرازيلية بيليه خلال فوز منتخب بلاده على النرويج 4-1 في ختام منافسات المجموعة التاسعة بمونديال 2026.

وحسم المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة التاسعة بعد انتصاره الكبير على النرويج، ليضرب موعدًا في دور الـ 32 مع أحد المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بينما يلتقي المنتخب النرويجي مع كوت ديفوار في الدور ذاته.

وتألق عثمان ديمبيلي خلال المباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، فيما أضاف دويه الهدف الرابع، بينما اكتفى مبابي بصناعة هدفين لديمبيلي دون أن يسجل، إلا أنه حقق رقمًا تاريخيًا جديدًا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مبابي رفع رصيده إلى 20 مساهمة تهديفية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بواقع 16 هدفًا و4 تمريرات حاسمة، متجاوزًا بيليه الذي أنهى مسيرته المونديالية بـ 19 مساهمة تهديفية، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 7 أهداف.

وبات مبابي يقترب من الرقم المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الصدارة بين اللاعبين الحاليين في عدد المساهمات التهديفية بتاريخ كأس العالم، بعدما جمع 27 مساهمة، بواقع 18 هدفًا و9 تمريرات حاسمة.

وجاء الإنجاز الجديد لمبابي رغم غيابه عن التسجيل أمام النرويج، إذ كانت تمريرتاه الحاسمتان كافيتين لتجاوزه أحد أبرز الأرقام التاريخية في البطولة، ومواصلة تقدمه في قائمة أكثر اللاعبين تأثيرًا هجوميًا في تاريخ المونديال.