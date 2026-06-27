تحليل| التوازن الوسطي والتحول عبر الأطراف يحسمان لقاء السنغال والعراق

كشفت مباراة السنغال والعراق تفوقاً تكتيكياً وبدنياً لافتاً لصالح «أسود التيرانغا»، في مباراة شهدت تحولاً دراماتيكياً بين شوطيها. ودخل المنتخب السنغالي اللقاء برغبة هجومية جامحة وحافز مصيري تُرجم سريعاً إلى هدف مبكر، حيث اعتمد مدرب السنغال على نهج هجومي ضاغط ومباشر، مستغلاً التنظيم العالي في خط الوسط والتحول السريع عبر الأطراف.

وفي المقابل، حاول المنتخب العراقي امتصاص الصدمة والاعتماد على التكتل الدفاعي المنظم في الشوط الأول للخروج بأقل الأضرار، إلا أن الحسابات الفنية تعقدت مبكراً، لتأتي نقطة التحول المحورية في اللقاء، والمتمثلة في حالة الطرد التي تعرض لها المنتخب بخروج لاعبه سولاقا منذ الدقيقة 11، والتي تسببت في بعثرة أوراق المدرب واستنزاف الطاقة البدنية للاعبين مبكراً.

ومع انطلاق الشوط الثاني، بدا واضحاً أن النقص العددي ألقى بظلاله على المنظومة العراقية، حيث استغل المنتخب السنغالي الحالة البدنية والمهارية الفائقة للاعبيه، وفرض حصاراً خانقاً على الدفاعات العراقية. كما ظهرت الرغبة السنغالية الواضحة في تعزيز فارق الأهداف لزيادة فرص التأهل ضمن «أفضل الثوالث»، في اندفاع هجومي كاسح تسبب في تشتت المدافعين العراقيين، لتظهر هشاشة دفاعية وأخطاء فردية كلفت الفريق استقبال أربعة أهداف إضافية متتالية، وسط حالة من الانهيار النفسي والتكتيكي.

ولم تقتصر القوة السنغالية على العناصر الأساسية فحسب، بل لعبت دكة البدلاء دوراً فاعلاً وحاسماً في توسيع الفارق وتعميق الجراح العراقية، إذ نجح البدلاء في ضخ دماء جديدة حافظت على الإيقاع الهجومي السريع والرغبة في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، مستغلين التراجع البدني الواضح للمنتخب العراقي الذي عجز عن مجاراة منافسه.

وهذا التباين الكبير في الحافز، والانضباط التكتيكي العالي للسنغال، مقابل التشتت الذهني والبدني للعراق، رسم في النهاية ملامح هذه الخسارة الثقيلة التي أسدلت الستار على مشاركة عراقية حزينة في المحفل العالمي.