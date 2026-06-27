ثلاثية ديمبيلي تقود فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة.. والنرويج تتأهل ثانية

أكد المنتخب الفرنسي مكانته كأحد أبرز المرشحين لإحراز لقب كأس العالم 2026، بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة إثر فوزه على نظيره النرويجي 4-1، الجمعة، في ختام منافسات المجموعة التاسعة، بفضل ثلاثية رائعة لنجمه عثمان ديمبيلي، قبل أن يختتم ديزيريه دويه مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع (90+4).

ورفع "الديوك" رصيدهم إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، ليحسموا صدارة المجموعة التاسعة، فيما احتلت النرويج المركز الثاني برصيد ست نقاط. وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، اكتسحت السنغال منتخب العراق بخماسية نظيفة، لترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط، معززة آمالها في التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بينما ودع العراق البطولة من دون أي نقطة.

ودخل المنتخب الفرنسي المباراة بقوة هجومية واضحة، وكاد القائد كيليان مبابي أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة الأولى، لكن الحارس النرويجي إيغيل سيلفيك تصدى لمحاولته ببراعة.

ولم يتأخر التقدم الفرنسي، إذ نجح عثمان ديمبيلي في هز الشباك في الدقيقة السابعة، بعدما استغل تمريرة من مبابي، ليسدد كرة أرضية قوية استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى.

وواصل المنتخب الفرنسي ضغطه المكثف، مع تألق لافت من الحارس سيلفيك، الذي تصدى لمحاولات عدة من مانو كوني وديزيريه دويه، قبل أن ينجح ديمبيلي مجدداً في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 20، مستفيداً من هجمة مرتدة سريعة قادها مبابي، الذي سجل تمريرته الحاسمة الثانية في اللقاء.

لكن المنتخب النرويجي رد سريعاً بعد دقيقة واحدة فقط، عندما استغل ثيلو آسغارد تمريرة أندرياس شيلدروب داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية في شباك الحارس مايك مانيان، مقلصاً الفارق إلى 2-1.

ورفض ديمبيلي أن يمنح منافسه فرصة العودة، فأكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 32، بعدما تلقى تمريرة متقنة من أوريليان تشواميني، ليسدد بيسراه داخل الشباك، منهياً الشوط الأول بتقدم فرنسا 3-1.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب النرويجي العودة إلى أجواء المباراة، وحصل على فرصة ثمينة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة تعرض لها أوسكار بوب من قبل ثيو هرنانديز داخل المنطقة. إلا أن الحارس الفرنسي مايك مانيان تألق وتصدى لتسديدة يورغن ستراند لارسن في الدقيقة 50، محافظاً على فارق الهدفين.

وكثفت النرويج محاولاتها عبر أوسكار بوب وآسغارد، لكن الدفاع الفرنسي بقيادة دايو أوباميكانو وماكسنس لاكروا نجح في احتواء الهجمات، فيما أجرى الجهاز الفني الفرنسي عدة تبديلات لإراحة نجومه، فسحب ديمبيلي ومبابي، وأشرك برادلي باركولا وريان شرقي وجان-فيليب ماتيتا.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف ديزيريه دويه الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعدما ارتقى لعرضية متقنة من باركولا، وحولها برأسه إلى الشباك، مؤكداً التفوق الفرنسي الكامل.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة بثقة كبيرة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، فيما ضمنت النرويج التأهل إلى الأدوار الإقصائية من المركز الثاني.