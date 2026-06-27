مونديال 2026.. ديمبيلي يلتحق بميسي وجوناثان ديفيد في نادي أصحاب الـ«هاتريك»

تألق جناح المنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي بشكل لافت وقاد «الديوك» للتقدم على النرويج 3-1 بنهاية الشوط الأول، بعدما سجل ثلاثية «هاتريك» خلال 30 دقيقة فقط في المباراة المقامة الآن بين المنتخبين في بوسطن في ختام دور المجموعات في كأس العالم، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في البطولة ويعادل زميله كيليان مبابي.



وبات مؤكداً أن عثمان ديمبيلي دخل أجواء كأس العالم بشكل كامل. فبعد ظهوره الباهت في المباراة الافتتاحية أمام السنغال وتعرضه لبعض الانتقادات، كان الفائز بالكرة الذهبية قد بدأ يستعيد مستواه خلال مواجهة العراق 3-0 الاثنين الماضي، عندما اختتم الفوز الفرنسي بتسديدة متقاطعة إثر تمريرة من مايكل أوليسيه.



وكانت الأنظار تتجه إليه في مواجهة النرويج، فواصل تألقه بافتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة. وبعد تمريرة من كيليان مبابي، الذي هز العارضة بتسديدة صاروخية في الثواني الأولى، لم يمنح ديمبيلي أي فرصة للحارس النرويجي إيغيل سيلفيك للتصدي لمحاولته.



ولم يتوقف نجم باريس الأوروبي عند هذا الحد، إذ أضاف الهدف الثاني في الدقيقة العشرين بتسديدة مقوسة رائعة، مستفيداً مجدداً من تمريرة حاسمة من لاعب ريال مدريد كيليان مبابي. واحتفل ديمبيلي بهدفه بإشارة بيده، فيما بدا رداً على الانتقادات التي تعرض لها منذ بداية البطولة.



وواصل المهاجم الفرنسي عرضه الاستثنائي، فسجل هدفه الثالث في الدقيقة الثانية والثلاثين بعد تمريرة من أوريلين تشواميني، مكملاً ثلاثيته خلال نصف ساعة فقط. واحتفل ديمبيلي بالهدف على طريقة زميله في باريس سان جيرمان، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.



وبهذا الإنجاز، انضم ديمبيلي إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا «هاتريك» في مونديال 2026، والتي تضم حتى الآن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل ثلاثية في شباك الجزائر، والمهاجم الكندي جوناثان ديفيد، الذي أحرز ثلاثية في مرمى قطر.